Filho do xá pronto para liderar "assim que a República Islâmica caia"

O filho exilado do último xá do Irão, Reza Pahlavi, declarou hoje que está pronto para liderar o país "assim que a República Islâmica caia", quando passam duas semanas desde o início dos ataques dos Estados Unidos e Israel.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Pahlavi, que reside nos Estados Unidos, indicou que está a trabalhar para selecionar indivíduos, tanto dentro como fora do Irão, para fazerem parte do que chamou um sistema de transição.

"Indivíduos competentes, tanto dentro como fora do país, foram identificados e avaliados para liderar as várias componentes do sistema de transição", afirmou.

Reza Pahlavi, que não regressa ao Irão desde a revolução de 1979 que derrubou a monarquia, lidera um dos muitos movimentos de oposição com base no estrangeiro e ganhou destaque internacional durante os movimentos de protesto no Irão, que atingiram o seu auge em janeiro.

Pahlavi referiu que o processo de seleção dos membros do órgão de transição estava a ser liderado por Saeed Ghasseminejad, conselheiro-chefe para assuntos iranianos do 'think tank' norte-americano Fundação para a Defesa das Democracias e acérrimo opositor da República Islâmica.

"O sistema de transição, sob a minha liderança, estará pronto para assumir o governo do país assim que a República Islâmica caia e, o mais rapidamente possível, estabelecer a ordem, a segurança, a liberdade e as condições para a prosperidade e o florescimento do Irão", acrescentou Pahlavi na sua mensagem, publicada em persa e inglês.

O filho do último xá ainda não conseguiu porém o apoio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nunca se encontrou oficialmente com ele e expressou repetidamente ceticismo sobre a sua capacidade para liderar o país.

"Estão a falar do filho do xá... mas ele não está lá [no Irão] há muitos, muitos anos", afirmou Donald Trump recentemente.

O líder da Casa Branca aludiu também ao cenário de uma solução interna inspirada na Venezuela, onde as forças norte-americanas capturaram em janeiro o Presidente Nicolás Maduro, que foi substituído pela sua vice, Delcy Rodríguez.

"Gosto da ideia de uma solução interna porque funciona bem; acho que já o provámos na Venezuela", referiu.

Os Estados Unidos e Israel desencadearam uma ofensiva aérea no Irão em 28 de fevereiro, que matou, logo no primeiro dia de bombardeamentos, o líder supremo, Ali Khamenei.

O seu filho Mojtaba Khamenei ficou ferido no mesmo ataque, segundo várias fontes ligadas ao regime em Teerão, e não é visto em público há vários dias, apesar de ter sido escolhido no último fim de semana para novo líder supremo.

Tanto as lideranças de Washington como de Telavive têm repetido que um dos objetivos da sua ofensiva é reunir condições para o povo iraniano se levantar e derrubar o regime.

Em janeiro passado, manifestações antigovernamentais em todo o país foram brutalmente reprimidas, tendo resultado em dezenas de milhares de mortes e detenções.

Sob ataque israelo-americano, altos dirigentes iranianos desafiaram as ameaças e marcharam na sexta-feira pelo centro de Teerão, procurando demonstrar força e unidade.

Entre os presentes estavam o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, o chefe do sistema judiciário, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi.

No mesmo dia, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de 10 milhões de dólares (8,7 milhões de euros) por informações sobre a localização de altas figuras do regime, sobretudo ligadas à Guarda Revolucionária, mas também do seu novo líder supremo.