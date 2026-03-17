Trump diz que EUA não precisam de aliados para operação no Ormuz

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que os Estados Unidos "já não precisam" do apoio de aliados da NATO para a operação militar no estreito de Ormuz, após alguns países terem recusado colaborar.

"Os Estados Unidos foram informados pela maioria dos nossos 'aliados' da NATO de que não se querem envolver na nossa operação militar contra o regime terrorista iraniano", escreveu Trump na rede Truth Social.

O chefe de Estado norte-americano acrescentou que Washington prescinde agora desse apoio, afirmando que "já não precisa e não quer mais a ajuda dos países da NATO".

"Nunca precisámos dela", sublinhou Trump, numa mensagem em que também referiu o Japão, a Austrália e a Coreia do Sul como países que rejeitaram o pedido de envolvimento.

Minutos depois desta publicação, em declarações aos jornalistas na Sala Oval, Trump classificou a recusa de colaboração dos aliados como "um erro realmente estúpido".

Referindo-se particularmente ao chefe de Governo britânico, Keir Starmer, o líder norte-americano disse estar desapontado com a sua decisão.

"Estou desiludido com Keir. (...) Gosto dele. Acho que é um bom tipo, mas estou desiludido", disse Trump perante os jornalistas.

As declarações surgem após um apelo recente dos Estados Unidos para que aliados participassem na reabertura e proteção do estreito de Ormuz, uma via estratégica para o transporte global de petróleo, no contexto da escalada de tensão com o Irão.

A recusa de vários parceiros internacionais em aderir à operação evidencia divergências no seio das alianças ocidentais quanto à resposta ao conflito com Teerão.