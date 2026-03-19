Unidade acima de tudo e respeito pelo povo

Na sua recente visita à Madeira, o Secretário Geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, na sessão de esclarecimento que se realizou no Funchal, pediu-me que, na minha qualidade de Presidente Honorário do Partido Socialista/ Madeira, me empenhasse na união do Partido Socialista e de todos os socialistas e sociais democratas à volta do partido que ajudei a fundar em 1974 na nossa Região.

Durante toda a minha vida de militante, já lá vão quase cinquenta e dois anos, trabalhei nesse sentido e sempre o disse e volto a repetir que quem é verdadeiramente Social Democrata, deve militar e votar no PS e não no partido que usa e abusa desse nome, que é mais um partido de direita ou, quanto muito de centro direita, enquanto os ditos partidos sociais democratas, a nível mundial são de esquerda ou de centro esquerda, estando integrados na sua associação bem conhecida como a Internacional Socialista. Aliás, na declaração de princípios do PPD de Francisco Sá Carneiro, faz referência a contribuições de Karl Marx para a defesa da Social Democracia, que foi totalmente esquecida desde que Cavaco Silva ganhou o poder como primeiro Ministro no ano de 1985. Mas, dizia que desde sempre defendi a unidade do PS/M e trabalhei muito para isso, juntando e agregando todos aqueles que defendiam o mesmo que eu. Procurei ajudar muita gente, desloquei-me vezes sem conta para dar apoio pessoal, e técnico, a todos os agricultores que me pediam para visitar as suas explorações agrícolas, sem nunca ter cobrado um único tostão a ninguém, nem para as despesas. Ajudei e ainda hoje em dia ainda o faço, com muito prazer, apesar dos meus quase 84 anos, mas voltando ao tema que me leva a escrever hoje, quero dizer que estou disponível para apoiar todos aqueles que tenham ideias altruístas e que, portanto também pensam no próximo.

Dois mil e treze marca uma data em que o PS saiu “da casca” e resolveu conquistar algumas Câmaras, nomeadamente Funchal, Porto Moniz, Machico e Porto Santo de uma só vez. Foi o princípio do fim do Jardinismo. Surgiu um nome no PS/M, com muita força que foi o obreiro da vitória no Funchal que dá pelo nome de Paulo Cafôfo. Foi uma lufada de ar fresco e em 2019 arriscou a ganhar o lugar de Presidente do Governo Regional, não o conseguindo por pouco.

Entretanto foi aparecendo um novo partido (Regional???), o JPP, sem qualquer ideologia, que sorrateiramente foi conquistando espaço numa atitude popularucha prometendo ao povo tudo aquilo que as pessoas gostam de ouvir, mas impossíveis de cumprir. Vejamos algumas dessas promessas: Baixa de preços do estacionamento do Hospital Central. Fizeram tanto barulho e colaram tantos cartazes sobre o assunto que os preços acabaram por aumentar; O aumento de mais um euro em cada kg de banana ao produtor, o que tornaria impossível a sua comercialização no continente, mas não veio nada; O aumento da cana sacarina em mais 10 cêntimos sem quaisquer justificações. Este pedido foi feito depois do Governo anunciar o aumento mínimo de 3 cêntimos + o aumento do grau Brix, É só pedir, por pedir, sem qualquer justificação. Nem algum argumento. A baixa do preço do gás para consumo doméstico foi sempre muito mal justificada e por isso nunca aconteceu. Aliás, a tática usada vai sempre no mesmo sentido e feita sempre da mesma maneira, concluindo-se que apenas pretendem enganar os eleitores, ou simplesmente, não sabem mais. Por outro lado navegam nas águas do PS, procurando convencer algum descontente que ainda acredita no Pai Natal!!!! Entretanto devido a uma campanha feita por eles e outros partidos nas redes sociais contra dirigentes do PS que, por qualquer motivo se puseram a jeito e que deveriam mudar a sua maneira de actuar e pensar que o mundo está sempre em evolução e que 2013 já ficou para trás.

Tenho estado a pensar numa maneira de actuar de modo a poder satisfazer o pedido que o Secretário Geral do PS, José Luís Carneiro, que eu apoiei desde a primeira hora que se candidatou, de modo a que o PS/Madeira ocupe o lugar que merece sem demagogia e sem necessidade de mentir ao povo. Para já pedirei reuniões com a Presidente do PS, Célia Pessegueiro, Presidente do Grupo Parlamentar na Assembleia Regional, do PS, Deputado à Assembleia da República e concelhias para fazermos o levantamentos das questões que mais possam provocar desavenças ou descontentamento entre os militantes para tentar chamar para o seio do PS/M aqueles que voluntariamente se afastaram.