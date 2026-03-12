Governo dos Açores investe 230 mil euros em água para explorações agrícolas

O Governo dos Açores investiu 230 mil euros no reforço do abastecimento de água nos caminhos agrícolas da bacia leiteira do Paúl, na ilha Terceira, que beneficiará de forma direta 58 explorações agrícolas, foi ontem anunciado.

Num comunicado, o executivo açoriano indicou que foram assinados dois novos contratos de empreitada destinados ao reforço das infraestruturas de abastecimento de água nos caminhos agrícolas.

Esses contratos "visam garantir melhores condições de abastecimento e maior fiabilidade operacional numa das principais zonas de produção leiteira da região", representando "um investimento global superior a 230 mil euros, dividido em duas frentes de obra", acrescentou.

Segundo a nota de imprensa, a concretização destas empreitadas beneficiará 58 explorações agrícolas, servindo uma superfície agrícola utilizada de cerca de 2.800 hectares, através da instalação prevista de 80 novos ramais.

Citado na nota, o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, considerou que a assinatura destes contratos "marca um passo decisivo na execução das ações financiadas pelo Fundo Ambiental, traduzindo-se em resultados concretos no terreno".

"Continuaremos a trabalhar com rigor para que cada investimento se traduza em benefícios reais para os Açores e para a gestão sustentável da água no arquipélago", afirmou.

As novas adjudicações integram o conjunto de ações definidas no protocolo celebrado com o Fundo Ambiental, sendo que o processo "avança dentro dos prazos previstos, cumprindo rigorosamente os objetivos estabelecidos".

Com a assinatura de hoje, a Terceira junta-se ao lote de empreitadas já adjudicadas ao abrigo deste acordo, que abrange intervenções no Poço do Ratinho (Graciosa), Criação Velha e Monte Escuro (Pico), Cedros (Faial) e Vila Franca do Campo (São Miguel).

O Governo dos Açores sublinha que o conjunto destas intervenções visa "aumentar a eficiência hídrica, reduzir as perdas nos sistemas de distribuição e fortalecer, de forma estrutural, a resiliência das redes de abastecimento afetas à atividade agrícola no arquipélago".