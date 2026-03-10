JPP denuncia "perseguição política" do PSD/CDS ao concelho de Santa Cruz

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) veio, esta tarde, denunciar “a perseguição política constante do PSD/CDS ao concelho de Santa Cruz, uma campanha política e um delírio da maioria, para esconder e negar a realidade ambiental grave que existe nos concelhos onde o PSD é poder”.

Em nota à imprensa, o deputado Rafael Nunes reage ao que ocorreu na reunião da Comissão de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, onde o PSD chumbou todos os requerimentos da oposição para a realização de audições parlamentares na área do ambiente, tendo aprovado apenas a sua própria proposta para ouvir no Parlamento a presidente da Câmara de Santa Cruz, sobre as descargas da ETAR do Caniço, uma obra da responsabilidade do PSD construída nos anos 90.

O deputado e Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) diz que são os próprios relatórios da direção regional do Ambiente e do Mar que desmontam “as sucessivas mentiras do PSD” ao mencionar como “excelente” as águas balneares da Praia dos Reis Magos, no Caniço, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Praia do Vigário, em Câmara de Lobos, qualidade apenas “aceitável”, e a Doca do Cavacas, com classificação de “má”, águas balneares de dois concelhos governados pelo PSD.

“Estes assuntos mereciam uma discussão séria e isenta na Comissão de Ambiente, deveriam contar com a presença dos presidentes das câmaras e do diretor regional do Ambiente. Mas não aconteceu. Porquê? Por que o PSD chumbou todas as audições que previam chamar presidentes de câmara eleitos pelo próprio PSD”. Rafael Nunes

Na mesma nota, o dirigente do maior partido da oposição aponta que “a verdade é clara: o PSD não está interessado em discutir matérias ambientais. Está interessado em atacar Santa Cruz. Porquê? Por que Santa Cruz trabalha e apresenta resultados. E isso incomoda muito o PSD”.

“Ao contrário de alguns municípios onde o PSD governa, mas que não permitem fiscalização nem discutem as questões ambientais, em Santa Cruz o trabalho continua ficando demonstrado, mais uma vez, que a obsessão do PSD com Santa Cruz não é ambiental, é perseguição política”, conclui Rafael Nunes.