JPP critica dificuldades na plataforma do Subsídio Social de Mobilidade

O líder do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, criticou as dificuldades que os madeirenses continuam a enfrentar com a plataforma electrónica do Subsídio Social de Mobilidade (SSM). A posição foi divulgada este domingo em comunicado.

De acordo com o dirigente, as queixas foram recolhidas durante a iniciativa “Deputados Com o Povo”, realizada em Câmara de Lobos. “Ouvimos imensas queixas sobre [...] o custo de vida, a habitação, a saúde, agricultura, as pescas e a mobilidade”, afirmou.

Élvio Sousa relatou também o caso de uma munícipe que, segundo disse, “está há três semanas [...] a tentar reaver o dinheiro que desembolsou para viajar até Lisboa, utilizando a plataforma electrónica”.

O líder da oposição regional considera que o sistema digital não veio simplificar o processo de reembolso. “O PSD afirmou [...] que a plataforma iria facilitar e agilizar o reembolso do Subsídio Social de Mobilidade. Acabou por ser a maior complicação burocrática de que há memória”, declarou.

Na mesma nota, o deputado criticou ainda a resposta das autoridades e defendeu alterações ao funcionamento do sistema, concluindo que “precisamos de simplificação e não de complicação”.