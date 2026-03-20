Albuquerque defende modelo de lares com IPSS

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu esta sexta-feira às críticas da Associação Living Care sobre o modelo de gestão dos lares na Madeira, defendendo a actual concessão às IPSS como solução eficiente e sustentável.

Associação alerta para falência do modelo dos lares A notícia que faz a manchete na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que a Associação Living Care alerta para falência do modelo dos lares. O presidente da maior IPSS de gestão de residências para idosos na Madeira pede nova estratégia para a longevidade, critica a Segurança Social e defende a reactivação do grupo de trabalho criado em 2022 pela Saúde. Saiba, também, que obras em curso causam constrangimentos nas Urgências.

Questionado sobre o alerta da associação, que aponta falências no sistema e pede nova estratégia, Albuquerque afirmou: “Eu não sei. Uma coisa eu sei: o que eu fiz foi aquilo que é um modelo de dar concessão da gestão às IPSS, porque é aquilo que consegue controlar os custos. Neste momento, quer os lares, quer os cuidados continuados, são geridos por essas instituições, com maior eficiência, menores custos, melhor rentabilidade e melhor serviço. Se comparar aquilo que o Estado gastava directamente, o custo do dia de cama, há uma diferença abissal entre a gestão das IPSS e a gestão que é desenvolvida pelo Governo.”

Sobre a satisfação com o modelo actual, o presidente sublinhou: “Este é um modelo que garante maior eficácia, provada, melhor uso do dinheiro dos contribuintes no pagamento da organização e, possivelmente, será cada vez mais necessário que as IPSS tenham uma gestão profissionalizada, com gestores qualificados.”

Albuquerque reforçou assim a aposta do Governo Regional em manter a parceria com as IPSS, considerando-a a forma mais eficiente de gerir cuidados continuados e lares de idosos na Região.