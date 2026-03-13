Siga em directo o segundo dia do I Congresso do Direito Regional

O segundo dia do I Congresso de Direito Regional começa pelas 10h00 com mais um painel de debate, e mais debates que se prolongam pela tarde. O evento decorre no Auditório do Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal e tem transmissão em directo na internet.

Your browser does not support JavaScript! JavaScript is needed to display this video player!

Eis a programação

10h00 – 10h45 — Painel 5 A gestão do mar nos 50 Anos da Autonomia Orador: Professor Doutor Armando Rocha, Vice-Reitor e Professor Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

10h45 – 11h15 — Pausa para café

11h15 – 12h00 — Painel 6 O Direito da Saúde: SNS e Sistemas Regionais de Saúde (SRS)

Oradora: Professora Doutora Sandra Luís, Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

12h00 – 12h30 — Debate

12h30 – 14h30 — Almoço

14h30 – 15h15 — Painel 7 Regime Jurídico das Regiões Ultraperiféricas (RUP) e a Zona Franca da Madeira Orador: Professora Doutora Fernanda Paula Oliveira, Professora Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

15h15 – 15h30 — Debate

15h30 – 16h00 — Pausa para café

16h00 – 17h15 — Mesa Redonda - Tema: Os 50 anos de Autonomia. Passado, presente e futuro. - Moderador: Dr. Artur Baptista, Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados - Alberto João Jardim, Sérgio Gonçalves e Ricardo Vieira,

17h15 — Sessão de Encerramento – Juiz Conselheiro Paulo P. Gouveia, Presidente do Conselho Científico da Associação de Direito Regional

Madeira de Honra