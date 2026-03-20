Madeirense Tomás Lacerda de regresso à competição na Costa da Caparica

O surfista e praticante madeirense de surf e stand up paddle, Tomás Lacerda, está de volta às competições. O atleta vai participar no ASCC Caparica Qualifying, marcado para este sábado e domingo, na Praia do Marcelinho, na Costa da Caparica.

Organizada pela Associação de Surf da Costa de Caparica e integrada no calendário nacional, a prova funciona como etapa de qualificação para o Circuito Nacional de Surf Open e Surf Feminino – Liga MEO Surf, contando com a presença de atletas de alto nível competitivo. A Costa da Caparica, conhecida pelas suas condições consistentes e versáteis, apresenta-se como um palco privilegiado para a prática do surf.

Tomás chega a esta prova determinado a mostrar o melhor da sua performance: "Estou muito motivado para competir este fim de semana na Caparica. É uma praia que conheço bem e que pode oferecer boas condições. Vou entrar sem pressão, focado em aproveitar cada onda e mostrar o meu surf. Se conseguir um top 8, garanto a qualificação para a Liga MEO Surf. Acima de tudo, quero desfrutar do momento, se o resultado aparecer, será consequência. Não quero entrar a pensar no resultado, apenas em surfar e divertir-me".

O atleta aproveita ainda para prestar reconhecimento a quem o acompanha: "Quero agradecer a todos os que me apoiam diariamente, equipa, patrocinadores, amigos e família. É fundamental sentir esse suporte para continuar a evoluir e competir ao mais alto nível."

Esta participação surge no seguimento de uma época 2026 que Tomás Lacerda mantém intensa, alternando entre provas nacionais e internacionais de surf e stand up paddle.