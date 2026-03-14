Madalena Costa agraciada com "Record de Ouro"

A patinadora madeirense da seleção nacional, Madalena Costa, campeã do mundo sénior, foi esta tarde agraciada com o Record de Ouro, anunciou hoje a Federação de Patinagem de Portugal (FPP).

"Acompanhada pelo presidente da FPP, Luís Sénica, pelo presidente-adjunto José Raimundo, e pela treinadora Sheila Rodrigues, a atleta recebeu a medalha das mãos do diretor executivo do Jornal Record, Sérgio Krithinas", revela a federação, acompanhada por algumas fotos da singela homenagem.

E acrescenta: "Recorde-se que Madalena conquistou o primeiro título mundial sénior português em Patinagem Livre, alcançado no Campeonato do Mundo de 2025, em Pequim."