Homem de 42 anos detido em flagrante por furto em habitação em Câmara de Lobos
Um homem, de 42 anos de idade, residente no concelho de Câmara de Lobos, foi detido, em flagrante delito, na passada terça-feira, 24 de Fevereiro, pela prática do crime de furto qualificado, por arrombamento, em habitação.
Segundo o Comando Regional da PSP da Madeira, "assim que foi comunicada a ocorrência, a Esquadra de Câmara de Lobos enviou de imediato polícias ao local, tendo sido possível interceptar o suspeito em fuga e na posse dos bens subtraídos no interior da residência".
O comunicado, divulgado esta sexta-feira, revela também que o suspeito tinha na sua posse outros bens, "posteriormente identificados como provenientes de um outro furto", cuja investigação se encontra em curso. A PSP admite ainda a "eventual conexão com outras ocorrências recentes".
De acordo com a mesma nota, "foi também apreendida a ferramenta utilizada para realizar o arrombamento, tendo os objectos furtados sido prontamente restituídos aos seus legítimos proprietários".
O suspeito ficou em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal após primeiro interrogatório judicial.
Refira-se que o mesmo homem encontra-se fortemente indiciado pela prática de outros crimes, que também estão a ser investigados PSP pela PSP.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo