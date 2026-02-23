Associação Internacional de Cruzeiros promove cimeira europeia na Madeira a partir de hoje

Arranca esta segunda-feira, 23 de Fevereiro, na Região Autónoma da Madeira, a CLIA European Summit 2026, iniciativa promovida pela Cruise Lines International Association (CLIA), considerada a maior associação comercial da indústria de cruzeiros a nível mundial. O encontro decorre até 26 de Fevereiro e reúne líderes do sector, decisores políticos europeus, representantes de portos, destinos e entidades marítimas.

A cimeira é organizada em parceria com o Governo Regional da Madeira e com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), centrando-se em temas como o crescimento sustentável da indústria de cruzeiros, a conectividade regional, a prontidão dos destinos, a descarbonização e a preparação de infra-estruturas portuárias.

O programa tem início esta segunda-feira com passeios turísticos opcionais na ilha. Durante a manhã, realiza-se uma excursão promovida pela City Sightseeing, mediante inscrição prévia, seguindo-se, da parte da tarde, uma visita organizada pela Caris Tour, também sujeita a inscrição. Ao final do dia está agendada a recepção oficial de boas-vindas aos participantes.

Ao longo dos quatro dias, estão previstas intervenções de responsáveis nacionais e internacionais ligados às áreas das infra-estruturas, transportes, turismo e indústria marítima, bem como de representantes de companhias de cruzeiros e associações europeias do sector.

As sessões de trabalho irão abordar o contributo dos cruzeiros para o crescimento económico e o desenvolvimento regional, com especial enfoque nas regiões insulares e atlânticas. A iniciativa decorre num momento em que a União Europeia define novas orientações nas áreas dos transportes, turismo e política climática.

Outras iniciativas que marcam este que é o quinquagésimo quarto dia do ano, em que faltam 311 dias para o fim de 2026:

- 9 horas - A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, participa na sessão de abertura do primeiro Curso de Emergências em Túneis no Quartel dos Bombeiros da Calheta;

- Das 9 às 18 horas - ALTS UK & EU, evento boutique dedicado às viagens de luxo, reúne cerca de 50 compradores internacionais de topo e um grupo seleccionado de expositores nacionais e internacionais, no Savoy Palace;

- 10 horas - A ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação apresenta projecto de monitorização de microplásticos no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal;

- 11 horas - A Associação Sem Limites reúne-se com o Município de Santa Cruz para abordar o estacionamento destinado a pessoas com mobilidade reduzida, a existência de lugares reservados e condições de acessibilidade em festas, arraiais e eventos promovidos pelos municípios, bem como a eventual existência de um Plano Municipal de Acessibilidades e o respectivo grau de implementação;

- 12 horas - A Câmara Municipal do Funchal apresenta a 52.ª Feira do Livro do Funchal no Salão Nobre dos Paços do Concelho;

- 12h30 - O JPP promove uma iniciativa política na Sala de imprensa da ALRAM;

- 12h45 - O deputado do PS-Madeira eleito à Assembleia da República, Emanuel Câmara, reúne-se com a direcção da Associação Comercial e Industrial do Funchal;

- 14h30 - A Câmara Municipal do Funchal promove o Encontro Parceiros CIMA (Equipa Multidisciplinar de Coordenação, Intervenção, Monotorização e Avaliação da Estratégia Municipal para Pessoa em Situação de Sem Abrigo – 2023-2027) na Sala da Assembleia Municipal;

- 15 horas - A Nova Direita denuncia um caso de abandono de uma idosa acamada e cega por parte dos serviços de Habitação Social na Travessa do Papagaio Verde, no Funchal;

- 15 horas - A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente na cerimónia de comemoração do Dia da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche do Porto Moniz no Pavilhão Gimnodesportivo da instituição de ensino;

- 16 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente na abertura de instalações da SOLTRÁFEGO S.A. na Região, no sítio da Assomada, em Santa Cruz;

Principais acontecimentos registados a 23 de Fevereiro:

1797 - Todos os detentores de bens da Coroa portuguesa e os herdeiros de morgados ou capelas passam a ter de servir no Exército ou na Marinha, sob pena de devolução dos bens.

1905 - É denunciado o contrato do monopólio do tabaco, detido pela Companhia de Henri Burnay, desde 1891. A concessão é renovada, fixando-se a renda fixa de 6520 contos de réis, por 25 anos, e sem hipótese de alteração.

1911 - Os bispos portugueses contestam medidas da I República: a Lei do divórcio, a criação do Registo Civil, o fim do juramento religioso nos tribunais.

1916 - Grande Guerra 1914-1918. Portugal apreende os navios alemães nos portos portugueses para "serem colocados ao serviço da causa luso-britânica".

1917 - Grande Guerra 1914-1918. Parte para França o segundo contingente do Corpo Expedicionário Português.

1919 - O Governo transitório de Domingos Pereira decreta a extinção da polícia política, criada por Sidónio Paes.

1942 - II Guerra Mundial. Um submarino japonês bombardeia a refinaria petrolífera norte-americana de Santa Bárbara, Califórnia.

1944 - É criado o Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, novo nome do Secretariado da Propaganda Nacional, na dependência direta do presidente do Conselho, Oliveira Salazar.

1945 - II Guerra Mundial. Os fuzileiros norte-americanos tomam o monte Suribachi, em Iwo Jima, Japão.

1954 - O imunologista norte-americano Jonas E. Salk apresenta a vacina para a poliomielite.

1959 - Primeira reunião do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, França.

1961 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) emite a primeira resolução condenatória da política colonialista de Oliveira Salazar.

1971 - Começa, na Bélgica, a Primeira Conferência Mundial sobre os Judeus Soviéticos.

1972 - É constituído o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

1974 - O programa A Voz das Forças Armadas, na Rádio Portugal Livre, anuncia o apoio ao Movimento dos Capitães, "para que o fascismo e as guerras coloniais desapareçam do nosso país".

1975 - É publicado o Programa de Política Económica e Social, coordenado por Ernesto Melo Antunes.

1981 - Tentativa de golpe de Estado em Espanha, com o assalto das Cortes pelo tenente-coronel Tejero Molina. A revolta é dominada.

1988 - É constituída como associação sem fins lucrativos a Oikos - Cooperação e Desenvolvimento, conhecida internacionalmente como organização n-governamental para o desenvolvimento (ONGD).

1992 - António Guterres é eleito secretário-geral do Partido Socialista no X Congresso, a decorrer no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

1997 - O semanário britânico Observer noticia a existência da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado com sucesso, nascida a 05 de julho de 1996, no Instituto Roslin, em Edimburgo.

2001 - A polícia autónoma basca, Ertzaintza, detém no País Basco 15 membros e colaboradores da ETA Militar.

2002 - Sequestro da deputada e candidata ecologista à presidência da Colômbia Ingrid Betancourt por um comando guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

2003 - Meio milhão de pessoas manifestam-se em Madrid, Espanha, contra a atitude das autoridades, após o afundamento do petroleiro Prestige, ao largo da Galiza, em novembro de 2002.

2007 - 46 países assinam em Oslo, Noruega, uma declaração apelando à proibição do fabrico de bombas de fragmentação a partir de 2008.

2008 - O movimento de professores "Em Defesa da Escola Pública" reúne 700 pessoas em Leiria e aprova uma moção em que "defende a escola pública e condena o modelo de gestão" proposto pelo Governo.

2010 - A maior base de dados estatísticos sobre Portugal com acesso universal e gratuito - a Pordata - passa a estar disponível na Internet, resultado de uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos (disponível em www.pordata.pt).

2012 - O Parlamento grego aprova por maioria absoluta a legislação necessária para o país proceder ao pagamento da dívida, o que implica o perdão de 107 mil milhões de euros por bancos e fundos de investimento privados.

2014 - O parlamento ucraniano designa como Presidente interino, Olexandre Turchinov, braço-direito da líder da oposição, Iulia Timochenko.

2016 - A Assembleia da República aprova na generalidade a proposta de Orçamento do Estado e as Grandes Opções do Plano de 2016, com votos favoráveis de PS, BE, PCP e Verdes, abstenção do PAN e votos contra de PSD e CDS-PP.

2017 - O antigo diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) Rodrigo Rato, de 67 anos, é condenado a quatro anos e meio de prisão por se ter apropriado indevidamente de património de dois bancos espanhóis a que presidia, a Caja Madrid e o Bankia.

2018 - Rick Gates, que foi o 'número dois' da campanha eleitoral do Presidente norte-americano, Donald Trump, declara-se culpado das acusações de conspiração e falso testemunho na investigação à alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016.

2019 - O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fecha a fronteira e rompe relações diplomáticas com a Colômbia. Soldados venezuelanos bloqueiam as pontes que unem os dois países para impedir a entrada dos camiões com ajuda humanitária. Confrontos nas fronteiras terrestres com a Colômbia e o Brasil provocam, segundo a imprensa local, 15 mortos e trezentos feridos.

2020 - A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau confirma os resultados das eleições presidenciais e a vitória de Umaro Sissoco Embaló, tendo rejeitado as reclamações apresentadas pelo representante da candidatura de Domingos Simões Pereira.

2022 - O Parlamento da Ucrânia aprova a instauração do Estado de emergência no país, a partir do dia 24 e por trinta dias, proposto pelo Presidente, Volodymyr Zelensky, perante o agravamento da situação no leste do país e da ameaça militar da Rússia.

Pensamento do dia: