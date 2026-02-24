IVBAM promove curso para profissionais

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira volta a apostar na qualificação do sector com a terceira edição do curso 'Vinho Madeira para Profissionais – Qualificação Nível 1 (Iniciação)', agendada para os dias 9 e 11 de Março.

"A formação surge como uma oportunidade privilegiada para profissionais da hotelaria, restauração e bar aprofundarem conhecimentos sobre um dos maiores símbolos da Região: o Vinho Madeira. Mais do que uma introdução técnica, o curso pretende reforçar competências que permitam valorizar, comunicar e servir este produto de excelência com maior segurança e profissionalismo", indica nota à imprensa.

Ao longo de seis horas de formação, distribuídas por duas sessões (das 09h00 às 12h00), os participantes terão contacto com os fundamentos essenciais do Vinho Madeira — da sua história e castas tradicionais aos métodos de produção, estilos e categorias - bem como princípios básicos de prova, serviço e comunicação.

Diz ainda que "a iniciativa decorrerá nas instalações do IVBAM, na Rua 5 de Outubro e representa mais um passo no compromisso contínuo do Instituto com a qualificação dos profissionais e a valorização do setor vitivinícola regional, reconhecendo que o conhecimento é um dos principais pilares para elevar a experiência do consumidor e fortalecer a identidade vínica da Madeira".

O custo de participação é de 36,60 euros, valor que inclui, material de estudo, amostras para prova e exame final. Após aproveitamento na avaliação teórica, será emitido certificado de qualificação.