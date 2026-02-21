Dois homens agredidos no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados ao final da tarde e início da noite desta sexta-feira para prestar assistência pré-hospitalar a dois homens feridos em incidentes no Funchal.

Pelas 17h30, os meios de socorro deslocaram-se à Rua do Marquês do Funchal – junto ao Palácio de Justiça – onde um homem de 53 anos alegou ter sido agredido por um segurança do Tribunal.

Já ao princípio da noite, os BVM foram chamados ao Caminho do Meio, em Santa Maria Maior, após um homem de 41 anos, visivelmente alterado, envolver-se em confrontos com terceiros.

Em ambos os casos, as vítimas foram transportadas pelos bombeiros ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com mobilização de ambulância de socorro e respectiva tripulação.