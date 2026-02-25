Navios trazem perto de oito mil para passar o dia
O Porto do Funchal está a receber esta quarta-feira dois navios de cruzeiro, que trazem à Madeira mais de 7.800 pessoas. 'Marella Voyager' (1.874 passageiros e 785 tripulantes) e o 'Mein Schiff Relax' (4.065 passageiros e 1.442 tripulantes), são as visitas do dia.
O 'Relax' passou a noite na cidade. Chegou às 23h45 horas de terça-feira vindo de La Palma, e parte ao final do dia, pelas 22 horas horas, para Tenerife. É agenciado pela JFM Shipping, e está navegar na rota Cruise Atlantic Islands (CAI), com escalas em Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Madeira e La Palma.
Durante a manhã, no âmbito da CLIA European Summit 2026, que está a decorrer esta semana no Funchal, decorre uma visita técnica aquele que é um dos navios tecnologicamente mais avançados da indústria.
Para uma escala de 11 horas, da responsabilidade da Agência Ferraz, o 'Marella' chegou à Madeira pelas 6:00 horas, proveniente do porto canário de Puerto del Rosario (Fuerteventura), e prossegue às 18 horas, a viagem de uma semana que está a realizar pelo itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI).
Já visitou as ilhas de Tenerife, Grana Canaria e Lanzarote. O porto seguinte é Santa Cruz de La Palma, antes de regressar a Tenerife onde termina este cruzeiro.
Amanhã, quinta-feira, o Funchal recebe o 'Queen Victoria' e o 'Marella Explorer 2'.