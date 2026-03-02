PSP alerta para burla do 'WhatsApp Gold'

Através de uma publicação nas redes sociais, a Polícia de Segurança Pública (PSP) alerta para a circulação de mensagens sobre uma alegada versão 'premium' do WhatsApp.

Esta versão - 'WhatsApp Gold' - não é oficial e pode ser utilizada como isco para burlas, levando à instalação de 'software' malicioso capaz de roubar dados pessoais ou bancários.

Neste sentido, a PSP recomenda: não clicar em links suspeitos, mesmo que enviados por conhecidos; não instalar aplicações fora das lojas oficiais; desconfiar de mensagens alarmistas ou com carácter urgente; confirmar a informação juntos de fontes oficiais e apagar a mensagem e não a reencaminhar.

"Um clique pode ser suficiente para comprometer a sua segurança", refere.