PSP captura suspeito de atropelar cinco pessoas no Chiado, em Lisboa

A PSP capturou hoje o suspeito do atropelamento de cinco pessoas na sexta-feira à noite na zona do Chiado, em Lisboa, e que tinha fugido a pé, disse à Lusa fonte daquela polícia.

Segundo a fonte da Polícia de Segurança Pública, o suspeito, de 27 anos, foi intercetado às 14:40 pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa no Largo do Martim Moniz.

O suspeito estava em fuga e terá usado um carro roubado na altura do atropelamento, avançou a polícia.

Na sexta-feira à noite, uma viatura na zona do Chiado entrou em despiste e acabou por embater num ciclomotor, atropelando cinco pessoas, duas das quais com ferimentos graves, e o condutor, após o incidente, fugiu a pé.

As vítimas foram assistidas no local e levados para o Hospital de São José e Santa Maria, em Lisboa, estando ainda uma jovem ainda internada.

Desde a noite de sexta-feira que a PSP estava a tentar localizar o suspeito.