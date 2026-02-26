Alerta de fumo era vapor de água quente

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, ao início da tarde, para um alegado incêndio num prédio na Rua do Figueiral, no Garajau, freguesia do Caniço, que acabou por se revelar um falso alarme. O alerta foi dado por uma vizinha, que reportou a saída de fumo de uma das divisões da residência, temendo que o edifício estivesse a arder.

De imediato, três viaturas e 10 operacionais deslocaram-se ao local. Após vistoria, os bombeiros apuraram que o fumo visível correspondia, na realidade, a vapor de água quente proveniente de um cano danificado. O equívoco foi rapidamente esclarecido, sem registo de danos pessoais ou materiais.