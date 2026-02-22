Vídeo falsos da CNN Portugal e de Luís Montenegro usados para promover burla

Um anúncio no YouTube e uma página falsa do ECO estão a usar 'deepfakes' da CNN Portugal e do primeiro-ministro para promover uma burla que promete ganhos de "mais de 15 mil euros por mês" ou "9 mil por semana".

Alegação: "Luís Montenegro apresenta uma oportunidade revolucionária para os portugueses ganharem mais de 15 mil euros por mês nos mercados financeiros"

Nos últimos dias, circulou um anúncio no YouTube onde a pivô da CNN Portugal, Ana Sofia Cardoso, entrevistava o comentador António Costa, diretor do jornal económico ECO, sobre uma alegada "oportunidade revolucionária" lançada pelo Governo para que qualquer português pudesse ganhar "mais de 15 mil euros por mês com um investimento inicial de apenas 250 euros."

O anúncio de cerca de um minuto, promovido por uma empresa chamada Advanced Excellence, incluía uma ligação para um suposto artigo do jornal ECO, onde é promovido o alegado "programa estatal Quantum AI", uma plataforma de "trading baseada em IA" que permitiria aos interessados "conquistar a sua independência financeira" (https://archive.ph/17c53).

Além de uma fotografia do primeiro-ministro, que é identificado como "Presidente de Portugal", a página inclui um vídeo de uma suposta conferência de imprensa de Luís Montenegro sobre "o projeto governamental oficial desenvolvido com o apoio do Ministério da Economia de Portugal".

Nesse vídeo, frente a microfones que parecem ser da RTP, SIC e CMTV, o primeiro-ministro garante "a segurança total dos fundos e o sigilo absoluto dos dados" de quem participar, e explica que os investimentos são geridos por "uma plataforma avançada de inteligência artificial que analisa os mercados globais e executa operações lucrativas automaticamente", com "98% das transações bem-sucedidas", mas já com poucas vagas disponíveis.

"Eu pessoalmente garanto um pagamento de 9.000 euros por semana a todos os que se juntarem a este programa. Não são apenas palavras. É uma oportunidade real de transformação. Só precisa de investir 220 euros para começar a ganhar 9.000 euros sem esforço e sem necessidade de conhecimentos financeiros. (...) Tudo é legal e transparente. O dinheiro fica na sua conta e pode levantá-lo quando quiser", afirma Luís Montenegro.

Factos: os vídeos são 'deepfakes' criados com Inteligência Artificial

A simples análise do conteúdo permite perceber que se trata de mais um esquema financeiro fraudulento promovido através de 'deepfakes', vídeos falsos ou falseados através de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) a partir de imagens reais de figuras públicas como o primeiro-ministro.

As imagens do anúncio que a Lusa Verifica detetou acidentalmente no YouTube foram forjadas a partir de um excerto do programa CNN Prime Time, emitido no dia 09 de fevereiro, nomeadamente do momento em que a pivô Ana Sofia Cardoso entrevista o comentador António Costa sobre o resultado da segunda volta das eleições presidenciais (https://archive.ph/0swou).

No vídeo do anúncio, que não foi possível arquivar, as expressões da pivô e do comentador, bem como o áudio da conversa e parte das imagens à esquerda de António Costa, foram alteradas por uma ferramenta de IA para mudar da análise sobre as eleições para uma entrevista sobre a alegada nova ferramenta financeira do Governo.

No entanto, foi possível aceder e arquivar a informação sobre o anunciante: em vez da empresa Advanced Excellence que surge no anúncio, o registo está em nome de "Aliya Baimukhamedova", baseada no Cazaquistão, revelava a informação disponível na "central de transparência de anúncios" da Google, empresa proprietária do YouTube: https://archive.ph/uLT0G.

O endereço obtido ao 'clicar' no anúncio também indicava tratar-se de uma fraude com recurso à imagem do jornal online, cujo endereço real é https://eco.sapo.pt/ e não o apresentado, assim como a ligação obtida após preencher o formulário de adesão.

A Lusa Verifica fez uma inscrição com dados fictícios e isso foi suficiente para o artigo falso do ECO encaminhar a ligação para um "WebTrader" da "Zeyphurs", entidades sem qualquer referência no texto e sem qualquer indicação de existência legal: https://archive.ph/ahH6x.

Quanto ao vídeo da alegada conferência de imprensa de Luís Montenegro, a Lusa Verifica não identificou um evento real com aquele enquadramento e cenário com claros indícios de ter sido gerado por IA, pelo que deverá tratar-se de um 'deepfake' produzido sem inspiração direta num evento real.

A análise do domínio que aloja a página falsa do ECO revela que também é usado para promover outros negócios como uma "almofada lombar para cadeira ergonómica", que estará à venda por 39,90 euros: https://archive.ph/tjgl4.

Não é a primeira vez que circulam este tipo de burlas com 'deepfakes' de figuras públicas, incluindo do primeiro-ministro, como revelaram verificações anteriores do Polígrafo (https://archive.ph/DC7e5), da Lusa Verifica (https://archive.ph/5kigW) e um relatório do projeto Iberifier (https://archive.ph/4QfvA). Em 2024, o próprio Luís Montenegro anunciou já ter apresentado queixas devido a situações semelhantes: https://archive.ph/cYseG.

Contraditório: Google removeu anúncio e bloqueou anunciante

Em resposta à Lusa Verifica, a equipa de suporte jurídico do YouTube recusou fornecer informações sobre o anunciante, alegando questões de privacidade. "Qualquer informação sobre os nossos utilizadores está sujeita às leis relevantes que protegem a privacidade individual. De acordo com estas leis, o YouTube só fornecerá informações mediante processo legal apropriado."

Já a equipa de comunicação da Google explicou que o anúncio foi removido e a conta associada foi suspensa por violação das políticas da plataforma. "Proibimos expressamente anúncios que enganem as pessoas através da deturpação de informações sobre produtos ou serviços, e investimos fortemente em sistemas avançados de IA para melhorar a deteção e a aplicação de medidas contra burlas com 'deepfakes'", explicou um porta-voz da empresa.

A Google reforça que tem uma "Política de Representação Fraudulenta" (https://archive.ph/4zDcW) que não permite que os anunciantes publiquem anúncios que induzam os utilizadores em erro, ocultando ou deturpando informações sobre os seus negócios, produtos ou serviços.

Só em 2024, a empresa diz ter removido 146,9 milhões de anúncios e suspendido 700 mil anunciantes por violarem estas normas específicas, lê-se no Relatório de Segurança de Anúncios desse ano, que contabiliza um total de 5,1 mil milhões de anúncios removidos por infrações a estas e a outras políticas da plataforma: https://archive.ph/emYUp.

Por seu lado, o diretor do ECO, avançou à Lusa Verifica que irá avançar com uma queixa crime contra este tipo de burlas que usam a imagem do jornal para promover plataformas de comercialização de criptomoedas, apesar de não ter detetado este caso encontrado pela Lusa Verifica.

"Após deteção e registo de conteúdos que usaram ilegalmente a imagem do ECO, lesando o seu bom nome e reputação, fizemos sucessivas denúncias à Meta, dona do Facebook, mas sem resultados. Assim, demos instruções aos nossos advogados para avançarem com uma queixa crime contra incertos, participação essa que deverá estar a dar entrada junto do DIAP de Lisboa", avançou António Costa.

A Lusa Verifica ainda não obteve respostas da 'webtrader' Zeyphus, do gabinete do primeiro-ministro e da CNN Portugal.

Avaliação Lusa Verifica: Falso

É falso que a CNN Portugal e o primeiro-ministro Luís Montenegro estejam a divulgar uma "oportunidade revolucionária para todos os portugueses ganharem até 500 euros por dia e mais de 15 mil euros por mês com um investimento inicial de apenas 250 euros" ou "9 mil euros por semana com um investimento de 220 euros".

O anúncio que circulou no YouTube e a mensagem do primeiro ministro que ainda está 'online' são 'deepfakes', vídeos falsos criados para promover uma burla financeira que está também a usar uma falsificação da página do jornal ECO.