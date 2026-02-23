PSP detém no Aeroporto de Lisboa estrangeiro com quase 1,2 quilos de cocaína no organismo

A PSP deteve no Aeroporto de Lisboa um cidadão estrangeiro proveniente de São Paulo, no Brasil, com 1.175 gramas de cocaína no interior do organismo, foi hoje divulgado por aquela polícia.

Segundo uma nota hoje divulgada, o homem, de 39 anos, foi detido no domingo por elementos da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço no Aeroporto Humberto Delgado, depois de ter apresentado um comportamento suspeito ao ser intercetado à chegada a Lisboa.

Segundo a PSP, no seguimento do controlo fronteiriço, e após ter apresentado declarações inconsistentes quanto aos motivos da viagem, o suspeito acabou por admitir ter ingerido cápsulas contendo cocaína.

Por razões de salvaguarda da sua integridade física, o homem foi de imediato transportado para uma unidade hospitalar de Lisboa, onde permaneceu internado sob vigilância policial até à completa expulsão do produto transportado do interior do organismo.

Após a totalidade da substância ter sido expelida, foi apreendida cocaína com o peso bruto total de 1.174,9 gramas, segundo exames realizados no âmbito do processo-crime em curso.

O detido foi constituído arguido e será posteriormente ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.