Acidente de trabalho na Lota do Funchal

Um homem de 48 anos, a trabalhar na Lota do Funchal, ficou ferido esta madrugada após queda.

De acordo com o que foi possível apurar este acidente de trabalho ocorreu perto das 4h00, tendo a vítima batido com a cabeça numa caixa de plástico com alguma violência.

Foi assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e levado para o Hospital.