Acidente de trabalho na Lota do Funchal
Um homem de 48 anos, a trabalhar na Lota do Funchal, ficou ferido esta madrugada após queda.
De acordo com o que foi possível apurar este acidente de trabalho ocorreu perto das 4h00, tendo a vítima batido com a cabeça numa caixa de plástico com alguma violência.
Foi assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e levado para o Hospital.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo