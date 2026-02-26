Trabalhos no percurso pedestre das 25 Fontes já estão concluídos

Os trabalhos de beneficiação do percursos pedestre classificado das 25 Fontes (PR 6 - Levada das 25 Fontes) já estão concluídos. A intervenção incidiu no trilho denominado de 'bypass', que constitui a alternativa de regresso, de modo a aliviar o congestionamento que é frequente ao longo do troço mais estreito da levada.

Com o fim das obras, o itinerário volta a fazer de modo unidireccional, com ida pela Levada das 25 Fontes e regresso pelo percurso alternativo.

A implementação deste 'bypass', em 2018, foi norteada pela necessidade de aliviar a pressão humana e os contransgimentos daí resultantes no troço mais estreito do percurso. Para tal, no âmbito da empreitada de beneficiação dos percursos pedestres do Rabaçal, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) avançou para a recuperação de um trajecto antigo, que voltou, agora, a ser melhorado.