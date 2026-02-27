48 acidentes e 15 detenções numa semana

O Comando Regional da PSP da Madeira registou 48 acidentes rodoviários na Região entre 20 e 26 de Fevereiro de 2026.

Do total de sinistros resultaram 18 feridos ligeiros, não havendo registo de vítimas mortais nem de feridos graves.

O Funchal e Santa Cruz continuam a concentrar o maior número de ocorrências. O concelho do Funchal registou 17 acidentes, com 12 feridos ligeiros, enquanto Santa Cruz contabilizou 10 acidentes e três feridos ligeiros. Seguem-se Ponta do Sol, com quatro acidentes e dois feridos ligeiros, e Calheta, com quatro acidentes e sem feridos. Nos restantes concelhos foram registados 13 acidentes e um ferido ligeiro.

Quanto à tipologia, as colisões representam a maioria dos casos, com 35 ocorrências, seguidas de 10 despistes, dois acidentes classificados como “outros” e um atropelamento.

No mesmo período, a PSP procedeu à detenção de 15 indivíduos. A condução sob o efeito do álcool voltou a ser o principal motivo, com nove detenções, o que corresponde a 60% do total.

Foram ainda registadas quatro detenções por falta de carta de condução, uma por condução sob o efeito do álcool acumulada com falta de habilitação legal e uma por desobediência, por condução com carta apreendida.