Israel acusa quatro ONG espanholas de canalizarem fundos para o Hamas

Um relatório do Ministério israelita dos Assuntos da Diáspora e da Luta contra o Antissemitismo acusou quatro ONG espanholas de canalizarem fundos direta ou indiretamente para o Hamas e para a Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP).

Os dois movimentos são considerados organizações terroristas pela União Europeia (UE).

As ONG visadas são Paz con Dignidad; Rumbo a Gaza - iniciativa parte da Flotilha Global Sumud; a associação Al Quds de Solidariedade com os Povos do Mundo Árabe e a sucursal espanhola da ONG islâmica britânica Human Appeal.

O relatório não oferece nenhum vínculo claro entre nenhuma das ONG e qualquer tipo de financiamento à luta armada na Palestina.

O Ministério contra o Antissemitismo israelita destaca que a Human Appeal Espanha, a filial da ONG homónima com sede em Manchester, já tinha sido proibida de atuar em Israel em 2008 pelos seus laços financeiros com a Union of Good, entidade à qual o Centro de Informação sobre a Inteligência e o Terrorismo israelitas são referidos como os "canalizadores" de fundos de caridade para o Hamas.

Quanto à Rumbo a Gaza e ao seu gestor financeiro, Unadikum (em árabe, Os Aple), Israel associa os seus fundadores - o ex-eurodeputado Manu Pineda e o ativista Daniel Lobato - a Ismail Haniyeh, líder político do Hamas assassinado por Israel, ao canal de televisão iraniano em espanhol HispanTV e à ONG islâmica turca IHH, considerada terrorista por Israel devido à sua ligação à União do Bem.

Relativamente à Paz com Dignidade de Madrid, o documento publicado por aquele ministério israelita identifica ligações com a Al Auda, uma ONG que o relatório descreve como o "ramo de saúde do Hamas" e gestora de dois hospitais e uma rede de centros de saúde em Gaza, para a qual a Paz com Dignidade teria transferido 759.510 euros antes de agosto de 2025.

Finalmente, Israel acusa a Associação Al Quds de solidariedade com os Povos do Mundo Árabe por ser diretora de uma das entidades destinatárias da arrecadação de fundos, o Centro Palestino para os Direitos Humanos (PCHR), foi condenado por um tribunal israelita por pertencer ao Hamas.

O documento destaca que, ao contrário de outros países europeus, que optam por modelos de financiamento baseados no micro mecenato, no caso das ONG espanholas que destinam fundos à Palestina predomina a arrecadação de receitas por cartão de crédito, transferências bancárias ou aplicações de pagamento como o Bizum ou o PayPal.

Além disso, o relatório aponta que, desde o ataque do Hamas a Israel, 07 de outubro de 2023, o Governo de Pedro Sánchez tornou Espanha numa "base conveniente para as atividades de organizações apoiantes da Palestina, tanto para arrecadação de fundos como para promover narrativas contra Israel".