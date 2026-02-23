Pelo menos 19 mortos em acidente de autocarro com turistas no Nepal

Pelo menos 19 pessoas morreram e 25 ficaram feridas depois de um autocarro de passageiros ter caído hoje a um rio no Nepal, numa das rotas mais movimentadas do país, informaram as autoridades.

"Dos 44 passageiros que viajavam no autocarro, 19 morreram e 25 ficaram feridos", informou a esquadra da polícia do distrito de Dhading, localizada no centro do Nepal.

Além de cidadãos nepaleses, três estrangeiros viajavam no autocarro, incluindo um britânico, um neozelandês e um cidadão chinês, acrescentaram as autoridades.

O chefe do distrito de Dhading, Bijay Raj Subedi, indicou que o autocarro viajava entre Pokhara e Katmandu quando saiu da estrada e caiu aproximadamente 300 metros no rio Trishuli.

As equipas de resgate, auxiliadas pelas forças de segurança e pelos habitantes locais, foram mobilizadas após o acidente, enquanto os feridos, alguns em estado grave, foram levados para vários centros médicos.

As autoridades indicaram que a investigação ao acidente está em curso.

O Nepal tem um historial de insegurança rodoviária, com acidentes frequentes nas suas principais autoestradas.

Em menos de um mês, mais de 55 pessoas morreram em acidentes de viação, segundo dados da polícia.

Em média, o país regista cerca de 75 acidentes de viação por dia, resultando em aproximadamente sete mortes diárias, de acordo com a Polícia Nepalesa.