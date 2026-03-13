Uber firma parceria com Nissan e Wayve para operar robotáxis no Japão

A plataforma norte-americana Uber anunciou ontem que vai colaborar com a fabricante automóvel japonesa Nissan e a empresa britânica de condução autónoma Wayve para operar robotáxis no Japão a partir do final de 2026.

"Esta parceria marca a primeira colaboração da Uber com veículos autónomos no Japão e o próximo marco na implementação global dos robotáxis da Wayve e da Uber, que inclui serviços planeados em mais de dez cidades em todo o mundo, incluindo Londres", explicaram as empresas, num comunicado conjunto.

O plano é oferecer um programa piloto na capital japonesa Tóquio até ao final de 2026, sujeito a aprovação regulatória, integrando o sistema de condução autónoma com inteligência artificial da Wayve nos novos veículos elétricos LEAF da Nissan.

Os carros vão ligar-se à plataforma de transporte por aplicação da Uber e serão emparelhados com os utilizadores.

"A visão da Nissan é trazer a inteligência de mobilidade para o dia a dia, e acreditamos que esta iniciativa reflete a forma como traduzimos esta ambição em aplicações práticas", afirmou o presidente e CEO da Nissan, Ivan Espinosa, em comunicado.

Durante a fase inicial do programa, um operador de segurança estará presente no interior dos veículos, explicaram as empresas.

A Uber ainda está em processo de seleção de uma empresa de táxi local no Japão para lançar o projeto, em colaboração com as autoridades competentes, acrescentaram.