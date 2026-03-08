Novos ataques de Teerão causam explosões em Telavive

Uma série de explosões foi ouvida no início da tarde de hoje em Telavive, no centro de Israel, segundo informação do exército israelita.

"Há pouco, o exército israelita identificou mísseis lançados do Irão em direção ao território do Estado de Israel", declarou o exército num comunicado, acrescentando que os sistemas de defesa antiaérea foram ativados.

Também hoje, os Guardas da Revolução iraniana anunciaram que serão intensificados os ataques contra os EUA e Israel, depois daquilo que classificaram como um "aumento da barbárie" provocada pelos bombardeamentos dos dois países contra a república islâmica.

Em declarações à agência semioficial iraniana Fars, um alto funcionário dos Guardas da Revolução, sob condição de anonimato, adiantou que os ataques com mísseis serão duplicados nas próximas horas, acompanhados por um aumento adicional de lançamentos de drones explosivos.

"Para contrariar a brutalidade de Trump e da Casa Branca, a Guarda Revolucionária aumentará o volume das suas operações com drones em 20%. O uso de mísseis superpesados e estratégicos também duplicará e aumentará em 100%", referiu.

O responsável justifica a decisão para "garantir a dissuasão e uma resposta esmagadora a qualquer aventura militar contra os interesses e os cidadãos do país".

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

Uma assembleia de peritos xiitas já escolheu um novo líder, ainda desconhecido, que irá substituir o Conselho de Liderança Iraniano assume a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.