Hamas apela a Teerão para cessar ataques contra países vizinhos

O movimento radical palestiniano Hamas pediu hoje ao aliado Irão para cessar os ataques contra os países vizinhos do Golfo Pérsico em retaliação às ofensivas norte-americanas e israelitas de que é alvo.

"O movimento apela aos irmãos no Irão para que não visem os países vizinhos", escreveu o Hamas num comunicado divulgado nas redes sociais citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O Hamas reafirmou também "o direito da República Islâmica do Irão de ripostar a esta agressão por todos os meios disponíveis, de acordo com as normas e o direito internacional".

Apelou ainda à comunidade internacional para "trabalhar no sentido do fim" imediato da guerra em curso no Médio Oriente, que já causou mais de dois mil mortos, maioritariamente no Irão.

Além do Irão, o Hamas mantém laços estreitos com o Qatar, onde Teerão atacou uma base militar norte-americana, com um balanço de 16 feridos.

O Hamas, que assumiu o poder na Faixa de Gaza em 2007, lançou em 07 de outubro de 2023 um ataque sangrento contra Israel que desencadeou uma guerra devastadora no território palestiniano.

Um frágil cessar-fogo entrou em vigor em 10 de outubro de 2025.

O Hamas condenou anteriormente o assassínio do guia supremo do Irão, Ali Khamenei, morto por um ataque israelita em Teerão em 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra, qualificando-o como um "crime hediondo".

"Prestou todas as formas de apoio político, diplomático e militar ao nosso povo, à nossa causa e à nossa resistência", declarou o Hamas pouco depois da morte de Khamenei.

O Hamas integra o chamado Eixo de Resistência, uma coligação de grupos radicais da região financiados e armados pelo Irão para combater Israel.