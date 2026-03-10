José Carlos Gonçalves vai ouvir a população de São Vicente

O Município de São Vicente avança com a iniciativa 'Presidência na Comunidade - Escutar para agir', um projecto que pretende reforçar a proximidade com os munícipes, através de momentos de contacto directo em diversos sítios do concelho.

Segundo nota enviada, no âmbito desta iniciativa, o autarca José Carlos Gonçalves vai conhecer de perto as preocupações e identificar, no terreno, as necessidades existentes.

A iniciativa decorrerá todas as sextas-feiras e a primeira acção terá lugar no dia 13 de Março, entre as 10h00 e as 12h00, na Fajã do Penedo, freguesia da Boaventura, onde vai ouvir a população e recolher contributos que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes.

"Com esta iniciativa, a autarquia afirma a sua prioridade numa governação de proximidade, assente na escuta ativa, na participação dos munícipes e na procura de soluções para as necessidades da população local", termina a nota de imprensa.