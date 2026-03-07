JP Madeira recorda que "a prevenção começa na informação"

O secretário-geral da Juventude Popular da Madeira, juventude partidária do CDS-PP Madeira, defendeu, ontem, que "a prevenção começa na informação e na capacidade de reconhecer ameaças cada vez mais sofisticadas". Foi nesse sentido que ontem decorreu uma conferência denominada 'Cibersegurança: Desafios e Estratégias de Proteção no Séc. XXI', que contou com casa cheia.

Com moderação do próprio João Pedro Sousa, a sessão contou ainda com as intervenções de Nuno Perry, especialista de informática, e José Custódio, inspector da Polícia Judiciária. Entre os temas em destaque esteve o ataque ao SESARAM e o processo de recuperação do ciberataque, as burlas mais comuns, como o esquema 'Olá pai, olá mãe' e a chamada burla romântica.

O secretário-geral da JP Madeira destacou ainda a forte participação do público, considerando que “as perguntas, as preocupações e a forma como as pessoas se envolveram no debate mostraram bem a utilidade desta conferência e a importância de continuar a levar estes temas para junto da população”.

O dirigente realçou ainda a pertinência da conferência face à actualidade dos últimos dias. “Ainda esta semana voltaram a surgir notícias sobre novos esquemas de burlas por telefone, cada vez mais sofisticados e mais difíceis de detectar. Isso mostra bem como este tema é actual e como iniciativas deste género são necessárias para alertar, informar e preparar melhor as pessoas para riscos que hoje fazem parte do nosso dia-a-dia”, afirmou.

No final, o presidente da JP Madeira, Leandro Silva, salientou que este foi o segundo mês consecutivo em que a estrutura promoveu uma iniciativa deste género, voltando a registar casa cheia. “É sinal de que estas iniciativas fazem falta e de que existe interesse em debater temas úteis e atuais. Vamos continuar, mês após mês, a promover este tipo de momentos de informação, reflexão e proximidade com os jovens e menos jovens”, afirmou.