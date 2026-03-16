União Europeia anuncia 458 ME em ajuda humanitária para o Médio Oriente este ano

A Comissão Europeia anunciou hoje um total de 458 milhões de euros em ajuda humanitária da União Europeia (UE) para o Médio Oriente este ano, sobretudo para Síria, Palestina e Líbano, falando numa pressão "sem precedentes" na região.

"A Comissão Europeia confirma 458 milhões de euros em ajuda humanitária para Palestina, Líbano, Síria, Jordânia e Egito em 2026. Com grandes doadores a retirarem-se da região e o direito internacional humanitário sob uma pressão sem precedentes, a UE mantém assistência vital para milhões de pessoas", indica o executivo comunitário em comunicado.

O apoio cobre assistência alimentar, cuidados de saúde, abrigos, água potável e educação.

A maior fatia deste 'bolo' de ajuda é atribuída à Síria, num total de 210 milhões de euros em financiamento humanitário da UE para "sustentar respostas de emergência que salvam vidas e serviços de proteção em todo o país".

"Mais de um ano após a queda do regime de [Bashar al-] Assad, em dezembro de 2024, 16,5 milhões de pessoas continuam a precisar de assistência humanitária. Entre elas, mais de 3,2 milhões de pessoas que regressaram enfrentam infraestruturas destruídas e falta de oportunidades de subsistência", realça Bruxelas.

Seguem-se 124 milhões de euros de apoio à Palestina, para apoiar "serviços prestados por parceiros que operam em condições extremamente difíceis" devido às restrições impostas por Israel.

Quando mais de 3,3 milhões de pessoas continuam a precisar de ajuda (2,1 milhões em Gaza e 1,2 milhões na Cisjordânia ocupada), a Comissão Europeia aponta que "os civis enfrentam desnutrição, um sistema de saúde colapsado e bloqueios sistemáticos à ajuda humanitária".

Quanto ao Líbano, para onde serão mobilizados 100 milhões de euros, a instituição considera que "as necessidades são críticas", uma vez que, "mesmo antes da atual crise humanitária, agravada pelos desenvolvimentos em curso no Irão, mais de três milhões de pessoas já precisavam de assistência no Líbano".

Em março de 2026, ataques aéreos israelitas provocaram o deslocamento de mais de 800.000 pessoas, mas segundo a Comissão Europeia os voos da ponte aérea humanitária da UE já estão a entregar medicamentos e material de socorro no terreno.

Ainda hoje, foram anunciados apoios de 15,5 milhões de euros para a Jordânia e oito milhões de euros para o Egito, países que também acolhem refugiados dos restantes conflitos.