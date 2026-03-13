Sobe para 773 o número de mortos em ataques aéreos israelitas no Líbano

Os ataques aéreos israelitas no Líbano mataram pelo menos 773 pessoas, incluindo 103 crianças, e feriram outras 1.933 desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, a 02 de março, anunciou hoje o Ministério da Saúde libanês.

O anterior balanço das autoridades libanesas dava conta de 687 mortos.

O Líbano é um dos países mais afetados pela guerra em curso no Médio Oriente, para a qual foi arrastado pelo movimento xiita libanês pró-iraniano Hezbollah, que lançou mísseis contra Israel em 02 de março.

O grupo apoiado pelo Irão justificou o ataque com o objetivo de vingar a morte do guia supremo iraniano Ali Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva militar em larga escala dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro.

A intervenção do Hezbollah desencadeou represálias israelitas, com bombardeamentos contra Beirute e o sul do Líbano.

Hoje, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ameaçou fazer o Líbano pagar um preço elevado em infraestruturas devido aos ataques do Hezbollah.

Numa mensagem de vídeo, Katz disse que as forças israelitas destruíram durante a noite "uma ponte (...) sobre o rio Litani, que servia de passagem para os terroristas do Hezbollah e para a transferência de armas" para o sul do Líbano.

"O Governo e o Estado libanês pagarão um preço crescente em danos causados às infraestruturas nacionais libanesas utilizadas pelos terroristas do Hezbollah", afirmou Katz, referindo que o ataque contra a ponte era "apenas o início".

O exército israelita já tinha matado vários dirigentes do Hezbollah em 2024, incluindo o secretário-geral, Hassan Nasrallah, por o grupo xiita ter atacado o norte de Israel durante a guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

A guerra em curso no Médio Oriente foi desencadeada pela ofensiva que os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro contra o Irão, que respondeu com ataques aos países vizinhos e com o bloqueio do Estreito de Ormuz, uma via marítima fundamental para escoar o petróleo e o gás natural produzidos na região.