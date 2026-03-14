Líbano relata ataque israelita contra base da força de manutenção de paz da ONU

Ataques aéreos israelitas atingiram hoje um quartel-general das forças de manutenção da paz da ONU no sul do Líbano, adiantou a agência de notícias oficial libanesa Ani.

"Projéteis israelitas atingiram o interior do quartel-general do batalhão nepalês das forças da UNIFIL (Força Interina das Nações Unidas no Líbano) na cidade de Mays al-Jabal", noticiou a agência, em plena guerra em curso na região entre Israel e o Hezbollah, um grupo pró-Irão.

O consulado do Nepal em Beirute emitiu um comunicado manifestando a sua "profunda preocupação e forte condenação pelo ataque ao quartel-general do batalhão nepalês que serve" no âmbito desta missão da ONU no país árabe, denunciando-o como "uma grave violação do direito internacional e dos princípios que regem a proteção das forças de manutenção da paz das Nações Unidas".

Sem mencionar Israel, apelou ao "total respeito pelo direito internacional e pela proteção do pessoal da UNIFIL".

A UNIFIL, presente no sul do Líbano desde 1978, e o Exército israelita não confirmaram de imediato a informação, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Também hoje, pelo menos oito pessoas morreram e nove ficaram feridas num ataque israelita a um edifício na zona de Al Fawwar, nos arredores da cidade de Sidon, no sul do Líbano, uma região cada vez mais visada pelos ataques.

As autoridades de saúde libanesas adiantaram os números em comunicado, enquanto os residentes desta zona predominantemente palestiniana afirmam que várias crianças estão entre as vítimas.

Segundo a agência Efe, a explosão atingiu o último piso do edifício, que ficou completamente destruído, embora também tenham sido registados danos significativos e mais vítimas no piso inferior.

Um grupo de moradores inspecionava o local na tarde de hoje e ajudava a conectar as ligações elétricas danificada pela explosão.

Estas fontes referiram que "ainda não entenderem muito bem" o que aconteceu, por se tratar de uma área residencial sem figuras proeminentes que pudessem ser alvos deliberados de ataques direcionados.

Um morador disse à Efe que vários familiares dos inquilinos, que tinham chegado dos subúrbios do sul de Beirute, estavam hospedados na casa e também morreram.

Mais cedo, o Ministério da Saúde libanês tinha relatado que pelo menos oito pessoas morreram num ataque israelita a um edifício na região de Saida, no sul do Líbano.

Israel tem levado a cabo uma intensa ofensiva aérea contra o Líbano desde 02 de Março, quando o grupo xiita libanês Hezbollah iniciou também uma série de ataques contra o norte do país.

As forças israelitas anunciaram hoje ter realizado 7.600 ataques no Irão desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, e 1.100 ataques no Líbano.

O número de deslocados no Líbano desde que, a 02 de março, aumentaram os confrontos entre Israel e o Hezbollah cresceu para quase um milhão, indicou hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O número de mortos na campanha de ataques israelitas subiu hoje para 773, depois de 86 pessoas terem morrido nas últimas 24 horas, enquanto o número de feridos desde o início dos ataques, há doze dias, atingiu os 1.933.