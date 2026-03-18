Será que o número de carros aumentou muito na última década na Madeira?

Um utilizador da plataforma digital Reddit lançou ontem um novo tópico de discussão sobre o tema ‘Como é viver na Madeira, em Portugal?’. Logo no primeiro dia, somou 80 comentários, a maioria deles a apontar as vantagens de viver no nosso arquipélago, como a beleza das paisagens, o clima, a possibilidade de actividades ao ar livre, a segurança ou a gastronomia. Mas também houve quem indicasse aspectos negativos, como os problemas na mobilidade terrestre, como o trânsito automóvel intenso e as limitações dos transportes públicos.

“O número de carros aumentou na última década. Em certos horários do dia, entrar ou sair do Funchal leva muito tempo. O transporte público fora do Funchal é caótico, não há muitos horários e os autocarros das carreiras mais frequentes geralmente estão lotados. Lembre-se de que a maioria das oportunidades de emprego estão no Funchal”, lê-se num dos comentários. Será que é mesmo assim?

O utilizador do Reddit descreveu vários problemas na mobilidade terrestre, mas neste Fact Check vamos apenas analisar se o aumento do número de automóveis foi tão significativo na última década. Há vários indicadores estatísticos que mostram a evolução do parque automóvel neste período. Por exemplo, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) compila os dados dos veículos com seguro em circulação nos vários distritos do país. As informações mais recentes referem-se ao ano de 2024.

Entre 2015 e 2024, o parque automóvel segurado na Madeira passou de 141.667 para 198.794 veículos, o que representa um crescimento de 40% no período. Este valor coloca a nossa Região Autónoma entre as que mais cresceram em todo o país, apenas ligeiramente abaixo do Algarve (Faro), que registou um aumento de 41%.

No mesmo período, o total nacional aumentou cerca de 30%, passando de 6,9 milhões para pouco mais de 9 milhões de veículos. Ou seja, a Madeira cresceu cerca de 10 pontos percentuais acima da média do país. Significa que, enquanto o país já apresenta uma tendência de aumento da motorização, na Madeira esse fenómeno é ainda mais intenso.

A leitura da série ano a ano reforça essa conclusão. Ao contrário de outras regiões onde se verificam abrandamentos mais evidentes, a Madeira apresenta um crescimento praticamente contínuo, sem quebras relevantes nem períodos de retracção, com aceleração mais visível a partir de 2021. Só entre 2021 e 2024, o número de veículos aumentou em cerca de 26 mil unidades, o que corresponde a um crescimento de aproximadamente 15% em apenas três anos.

O período mais recente é particularmente significativo. Após 2020, verifica-se um salto evidente: 172.785 veículos no ano de 2021, 180.992 veículos no ano de 2022, 190.516 veículos no ano de 2023 e 198.794 veículos no ano de 2024. Este crescimento rápido coincide com a retoma do turismo no pós-pandemia, o aumento da actividade económica e a expansão do sector de rent-a-car. Ou seja, não se trata apenas de um crescimento estrutural, mas também de um reforço conjuntural recente.

No contexto nacional, a Madeira destaca-se claramente. Cresce mais do que as grandes áreas urbanas como Lisboa (+27%). Supera as regiões mais industrializadas, como Braga (+33%) ou Porto (+30%). A par dos Açores (39%), confirma-se que as regiões insulares estão entre as mais dinâmicas em termos de aumento do parque automóvel.

Com cerca de 259 mil habitantes e quase 200 mil veículos no ano de 2024, a Madeira apresentava um rácio de 0,8 veículos por habitante ou 766 veículos por 1.000 habitantes, um nível típico de sociedades altamente dependentes do automóvel. O rácio da Madeira é superior ao de Portugal (567 veículos por 1.000 habitantes) e ao da União Europeia (576 veículos por 1.000 habitantes). A Madeira supera mesmo o país da UE com o rácio mais elevado, que é Itália, com 701 veículos por 1.000 habitantes.

Em jeito de conclusão, confirma-se que o número de automóveis subiu muito na última década na Madeira. Mais do que isso, a Região destaca-se como um dos territórios onde o crescimento foi mais rápido, sobretudo nos últimos anos. A Madeira está a tornar-se uma sociedade cada vez mais motorizada, com um rácio de veículos superior a qualquer país da União Europeia.