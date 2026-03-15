'Últimos sinais' de Inverno neste domingo

A previsão meteorológica para este domingo, 15 de Março de 2026, aponta para "céu geralmente muito nublado" e com "precipitação, em geral fraca, mais frequente na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, onde poderá ser por vezes moderada".

Este poderá ser o primeiro sinal do período mais invernoso que se avizinha para a semana. Se são ou não os últimos sinais do Inverno, só o clima dirá, mas o certo é que a Primavera está aí 'à porta', a partir do próximo domingo.

Para hoje, pode também contar com vento fraco a moderado (até 30 km/h) de Nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) a partir do final da tarde, nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira", refere o IPMA.

No Funchal, o 'capacete' far-se-á sentir, com o Instituto Português do mar e da Atmosfera a prever "céu com períodos de muita nebulosidade" e até "possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa", sendo que o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).



E será que dá para ir dar um mergulho no mar? Diz o IPMA que na costa Norte as ondas virão de Norte/Noroeste com 2 a 3 metros e na costa Sul quase não haverá ondas, mas as que vierem serão de quadrante Sul com 1 metro. Ou seja, com temperatura da água do mar nos 17/18º Celsius e índice ultravioleta no nível 3 (tanto na Madeira como no Porto Santo), ou seja amarelo e que aconselha a usar roupa adequada, óculos de Sol e protector solar, pode até estar agradável a passeios.

Contudo, numa ilha com microclimas 'temperamentais', melhor estar preparado para tudo neste domingo.