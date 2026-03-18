Bordal e Maria Sassetti reinventam Bordado Madeira

“Isto é muito importante: é um novo caminho, uma ligação à arte, ao design e à cultura”, afirmou Susana Vacas, da Bordal – Bordados da Madeira, sobre a parceria com a artista Maria Sassetti na exposição Furo, Fio, Traço, inaugurada esta tarde na galeria Lourdes, em Câmara de Lobos.

A mostra resulta de uma residência artística realizada na fábrica da Bordal, durante a qual Maria Sassetti trabalhou com as técnicas tradicionais da estamparia e interagiu com os profissionais da empresa. “A Maria esteve cá connosco em Novembro, a fazer uma residência artística na fábrica. Teve, no fundo, a nossa base e fez praticamente todas as obras que cá estão — fez cá”, acrescentou Susana Vacas.

A responsável explicou que a ligação da artista com o bordado madeirense surgiu de forma natural: “A Maria, quando lá esteve a primeira vez connosco, em Maio, identificou-se, porque normalmente usa, e continua a usar, azuis. Vi uma ligação automática.”

O projecto é visto como uma forma de preservar e reinventar o Bordado Madeira. “Sabemos que o bordado de madeira passa de geração em geração e perdura, e a arte também. É uma ligação feliz, que vai fazer com que o bordado de madeira se mantenha vivo. É bem-vindo e chegou na altura certa”, afirmou Vacas.

A responsável sublinhou ainda o trabalho contínuo da Bordal na inovação: “Tentamos sempre organizar eventos, ter as mesas, fazer passagens. Temos inovado muito, com design novo de senhora de mesa. Portanto, não paramos, com o intuito precisamente de manter o bordado de madeira actual e vivo, e não deixá-lo morrer.”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou presença na abertura da exposição, que estará patente durante dois meses.