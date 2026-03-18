Bordal e Maria Sassetti reinventam Bordado Madeira
Residência artística dá origem à exposição ‘Furo, Fio, Traço’
“Isto é muito importante: é um novo caminho, uma ligação à arte, ao design e à cultura”, afirmou Susana Vacas, da Bordal – Bordados da Madeira, sobre a parceria com a artista Maria Sassetti na exposição Furo, Fio, Traço, inaugurada esta tarde na galeria Lourdes, em Câmara de Lobos.
Furo, Fio, Traço cruza arte contemporânea com bordado tradicional
Exposição de Maria Sassetti resulta de residência artística na Bordal
A mostra resulta de uma residência artística realizada na fábrica da Bordal, durante a qual Maria Sassetti trabalhou com as técnicas tradicionais da estamparia e interagiu com os profissionais da empresa. “A Maria esteve cá connosco em Novembro, a fazer uma residência artística na fábrica. Teve, no fundo, a nossa base e fez praticamente todas as obras que cá estão — fez cá”, acrescentou Susana Vacas.
A responsável explicou que a ligação da artista com o bordado madeirense surgiu de forma natural: “A Maria, quando lá esteve a primeira vez connosco, em Maio, identificou-se, porque normalmente usa, e continua a usar, azuis. Vi uma ligação automática.”
O projecto é visto como uma forma de preservar e reinventar o Bordado Madeira. “Sabemos que o bordado de madeira passa de geração em geração e perdura, e a arte também. É uma ligação feliz, que vai fazer com que o bordado de madeira se mantenha vivo. É bem-vindo e chegou na altura certa”, afirmou Vacas.
A responsável sublinhou ainda o trabalho contínuo da Bordal na inovação: “Tentamos sempre organizar eventos, ter as mesas, fazer passagens. Temos inovado muito, com design novo de senhora de mesa. Portanto, não paramos, com o intuito precisamente de manter o bordado de madeira actual e vivo, e não deixá-lo morrer.”
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou presença na abertura da exposição, que estará patente durante dois meses.