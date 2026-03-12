Morreu o escritor e jornalista Mário Zambujal

Mário Zambujal, escritor e jornalista, morreu esta quinta-feira, aos 90 anos. A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social.

'Crónica dos Bons Malandros', lançada em 1980, foi a obra que o lançou para o grande público. Além de escritor foi jornalista desportivo na RTP, onde apresentou o programa 'Grande encontro'. Foi também colaborador de vários programas de rádio, entre os quais o 'Pão com Manteiga', na Rádio Comercial com Carlos Cruz.

"Foi também jornalista de A Bola, sub-director do jornal desportivo Record, chefe de redacção do jornal O Século e do Diário de Notícias, director do jornal de espetáculos Se7e e do semanário Tal & Qual, e colunista do diário 24 Horas", recorda a RTP.

Recebeu o Prémio Gazeta de Mérito, atribuído pelo Clube de Jornalistas em reconhecimento pela sua carreira.

