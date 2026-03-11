Funchal instala novo Conselho Municipal de Segurança

Decorreu, hoje, no Salão Nobre dos Paços do Concelho e em cerimónia presidida por Jorge Carvalho, a instalação do Conselho Municipal de Segurança para o quadriénio 25-29.

Este é um órgão de natureza consultiva, de articulação, coordenação, informação e cooperação, que visa promover a análise da situação de segurança no concelho e reforçar a cooperação entre as diversas entidades com responsabilidade nesta matéria.

Na instalação do Conselho Municipal de Segurança, o presidente da autarquia realçou a importância deste órgão pelo "papel fulcral" desempenhado e "contributo" que tem dado para a segurança na cidade, nomeadamente pela articulação institucional e participação activa das entidades locais e da comunidade na procura de soluções para a melhoria da segurança e qualidade de vida no concelho.

Ainda sobre a segurança, o autarca destacou os dados tornados públicos sobre o papel do sistema CCTV para maior segurança no município, isto na sequência da primeira avaliação realizada pela PSP ao fim dos seis primeiros meses em utilização.

Integram este órgão representantes do município, das forças e serviços de segurança, do sistema de justiça, da protecção civil, da área social, da saúde e de outras entidades com intervenção relevante no território, permitindo uma abordagem integrada e multidisciplinar às questões de segurança.

Entre os seus principais objectivos destacam-se o aprofundamento do conhecimento sobre a realidade da segurança no concelho, a identificação de problemas de marginalidade e insegurança, a formulação de propostas de prevenção da criminalidade e de promoção da inserção social, bem como a avaliação de fenómenos específicos como a violência doméstica e a sinistralidade rodoviária. Compete ainda ao Conselho emitir pareceres e recomendações sobre matérias relacionadas com a segurança pública.