Interrupção temporária da circulação rodoviária no Caminho Novo do Galeão

A Câmara Municipal do Funchal informa que, na sequência da detecção de uma fuga de águas residuais no Caminho Novo do Galeão, junto ao n.º 5A, torna-se necessário proceder, com carácter de urgência, à interdição da circulação rodoviária naquele arruamento, de forma a permitir a realização dos trabalhos de reparação.

A interrupção da circulação ocorrerá no troço compreendido entre a Travessa do Galeão e a Estrada Comandante Camacho de Freitas, tendo início às 13 horas de hoje, 12 de Março, prevendo-se que a intervenção tenha uma duração estimada entre dois a três dias.

Durante o período de execução dos trabalhos, a circulação rodoviária no Caminho do Galeão passará a efectuar-se nos dois sentidos, incluindo para as carreiras dos transportes públicos.

"Atendendo ao carácter urgente da intervenção, não será publicado edital. Contudo, será instalada sinalização temporária no local pela Brigada de Sinalização Diurna da Divisão de Mobilidade e Trânsito, informando os condutores sobre as alterações às condições de circulação", sublinha a autarquia que agradece, desde já, a compreensão e colaboração de todos pelos eventuais constrangimentos causados.