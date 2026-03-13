ISAL participa em curso europeu de empreendedorismo

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) juntou-se a duas universidades europeias, a Comenius University Bratislava (Eslováquia) e University of Gdansk (Polónia), com o objectivo de desenvolver um curso que visa capacitar os estudantes de Ensino Superior para o empreendedorismo.

Segundo nota à imprensa, "este curso intitula-se 'GENESIS: Global Entrepreneurs Network and Education for Strategy, and Innovative Solutions' e insere-se no contexto dos programas intensivos mistos do Programa Erasmus+ que se traduzem em cursos de curta duração com uma componente de ensino virtual e uma componente de mobilidade de ensino presencial".

Diz ainda que "esta é uma forma de proporcionar um curso abrangente que aborda temas fundamentais para orientá-los no processo de desenvolvimento das suas próprias ideias de negócio". Por fim, revela que "o términus do curso decorrerá na Polónia com a participação de oito estudantes do ISAL".