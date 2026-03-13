Trotinetes limitam estacionamento de motociclos no Porto do Funchal

O estacionamento reservado a motociclos na zona do Porto do Funchal está a ser, esta manhã, indevidamente ocupado por trotinetes eléctricas de aluguer, limitando a capacidade de parqueamento para os veículos de duas rodas a motor.

As imagens captadas no local mostram várias trotinetes estacionadas perpendicularmente dentro das marcações amarelas destinadas exclusivamente a motas.

Uma queixa chegada à redação do DIÁRIO alerta para a escassez de lugares face ao aumento de motociclos em circulação, sublinhando que "as trotinetes usurpam-se dos lugares" que deveriam estar disponíveis para os motociclistas.

De acordo com o Código da Estrada, as trotinetes eléctricas são equiparadas a velocípedes (Artigo 112.º). Assim, não pertencem à categoria de motociclos ou ciclomotores, pelo que a utilização de lugares de estacionamento sinalizados como exclusivos para esses veículos pode ser considerada utilização indevida do espaço reservado.