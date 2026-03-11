O primeiro dia do novo Presidente e os efeitos da guerra no Oriente em destaque
Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais que pode encontrar nas bancas nesta quarta-feira, 11 de Março de 2206.
Na revista Sábado:
- "António Lobo Antunes. 1942-2026. Edição especial. A fabulosa vida do príncipe da literatura"
- "Dossiê Guerra no Irão. Os custos para o seu bolso, os riscos para quem perde as férias e a análise de Vasco Rato sobre o que quer Trump"
- "Dinheiro. Como a banca veta empréstimos a quem joga 'online'"
- "Inteligência artificial. Já há 'apps' para apoio psicológico. Testámos uma"
No Correio da Manhã:
- "PSP alerta. Disparam burlas com falsos acidentes. Condutores idosos são as principais vítimas"
- "Presidente no país real. Seguro quer acordo sobre reforma laboral"
- "Bodo/Glimt-Sporting. Borges quer continuar a sonhar no gelo do Ártico"
- "Pressiona direção. Mourinho pede reforços para Benfica ser campeão"
- "FC Porto. Borja Sainz e Francisco Moura aceleram para Estugarda"
- "Saúde. Hospital de Loures recebe grávidas do Ribatejo"
- "Atrasos no 'Marquês'. Advogados livram Sócrates de crimes de corrupção"
- "Guerra no Médio Oriente. Irão massacra curdos com drones e mísseis"
- "Política. Autarca do Chega tira poder a eleitos do partido"
- "Pessoas estupefactas. Óvni avistado no Porto durante a madrugada"
- "Eram amigos. Epstein acompanhou queda de Weinstein"
No Público:
- "Governo investe já 15 milhões de euros para recuperar praias antes do Verão"
- "Presidência. Ao segundo dia, Seguro foi ao interior e levantou a voz ao Governo"
- "Pacote Laboral. Apelo presidencial leva ao regresso a negociações"
- "Ensino Superior. Uma só prova para concorrer a mais de 1300 cursos"
- "Madeira. Crise política numa das três câmaras do Chega"
- "Habitação. Queixas sobre mediação imobiliária quadruplicaram"
- "Médio Oriente. Quem decide quando acaba a guerra no Irão?"
- "Festival. António Marcos, operário poético da marrabenta no Mozambique Music Meeting"
No Jornal de Notícias:
- "Combustíveis voltam a subir e a gasolina terá o maior aumento"
- "Tragédia humanitária. 245 mil crianças fugiram das bombas no Líbano"
- "Universidade do Porto condenada por assédio a professora"
- "Tempestades. Portugal foi dos países mais afetados do mundo"
- "Contrabando. Meixão pago a 300 euros o quilo valia 6500 na China"
- "Champions. Sporting na Noruega em busca de feito histórico"
- "Trabalho. Seguro pede 'acordo equilibrado' na reforma laboral"
- "Pessoas. O vestido 'azul primeira-dama' da mulher do presidente"
No Diário de Notícias:
- "Primeira Urgência Centralizada de Obstetrícia avança em Loures mas só com reforço de enfermeiros"
- "Presidência de Seguro arranca em terra ardida e com apelo a mais apoios"
- "Barómetro DN/Aximage. 78% aprovam atuação das Forças Armadas na resposta aos temporais"
- "Trabalho. Seguro ressuscita negociações para acordo laboral"
- "Mercados. Barril cai 28% após Trump garantir fim da guerra para 'muito em breve'"
- "Guerra no Irão. Costa e Von der Leyen em choque sobre ordem mundial"
- "Militantes. Metade do PSD acima do rio Douro e 43 concelhias sem órgãos eleitos"
- "Entrevista. Francisco Pereira Coutinho. 'Para os russos, a Ucrânia é uma guerra existencial'"
- "Documentário. Paul McCartney: como sobreviver aos Beatles"
- "Futebol. Sporting quer continuar a sonhar na 'Champions' frente ao Bodo/Glimt"
No Negócios:
- "Guerra no Irão ameaça ser novo golpe para o setor automóvel"
- "Seguro ainda acredita num acordo para mudar a lei laboral"
- "IP usa 'bot' de inteligência artificial para acelerar a contratação pública"
- "Há 14 anos que Portugal vende mais tecnologia do que aquela que compra"
- "Transportes. Disputa entre FlixBus e Rede Expressos sem solução à vista"
- "Sustentabilidade 20|30. Francisco Castanheira. CEO e fundador da Delivery Express. A política de imigração 'está a criar dificuldades'"
No O Jornal Económico:
- "Falta de 'chips' é principal entrave à produção de carros"
- "Banqueiros unidos rejeitam críticas de excesso de prudência nos créditos"
- "Von der Leyen anuncia 200 milhões para UE investir no nuclear"
- "Petróleo e gás afundam mais de 16% após Trump anunciar fim da guerra"
- "Lei Laboral. Parceiros sociais aceitam voltar à mesa das negociações, após apelo de Seguro"
- "Miranda Sarmento afasta para já orçamento retificativo"
- "Governo pede a Bruxelas apoios como despesa pontual"
- "Mercadona vai abrir mais 12 lojas em Portugal"
No O Jogo:
- "FC Porto. Klinsmann lembra calcanhar de Aquiles de Madjer, génio de Rui Barros e projeta o jogo frente ao seu Estugarda. 'FC Porto está a fazer uma época fantástica'"
- "Cacau, lenda dos alemães, destaca espírito azul e branco: 'Têm tradição, lutam e jogam com alma'"
- "Bodo/Glimt - Sporting. Rui Borges preparado para um duelo intenso. 'Queremos continuar a sonhar'"
- "Titularidade de Nuno Santos arriscada por causa do sintético"
- "Trincão sem receio do terreno: 'Até podíamos jogar descalços'"
- "Benfica. Aursnes aponta ao dérbi. Médio pode recuperar a tempo de Alvalade"
- "Reportagem. Catarina Cancela e os desafios da arbitragem no feminino. 'Não insultam a decisão, mas sim a mulher'"
- "Andebol. Liga Europeia. Skanderborg 29 -- FC Porto 30. Apuramento direto para os 'quartos'. Dragão gigante na Dinamarca"
- "Benfica perde na Luz e é afastado da prova"
No A Bola:
- "Bodo/Glimt -- Sporting. Janela para o sonho. Leões procuram ganhar vantagem no acesso aos quartos de final da Champions"
- "'Equipa está determinada em marcar o nome na história do clube'. Rui Borges"
- "Benfica. Aursnes só volta em abril"
- "FC Porto. 'Campeonato é a prioridade'. Thiago Silva define metas dos dragões e diz que na Liga Europa é para ir 'passo a passo'"
- "'O FC Porto é favorito'. Kevin Kuranyi, antigo internacional alemão antecipa a A Bola duelo com o Estugarda"
- "'Ivanovic vai sair deste buraco'. Sopic, antigo treinador do croata, diz que o avançado ainda vai marcar muitos golos"
E no Record:
- "Bodo/Glimt-Sporting. Sonho de leão. Em busca da melhor Champions de sempre"
- "Quartos de final de há 43 anos é marca a bater"
- "Clássico sai caro. SAD [Sporting] multada em mais de 17 mil euros. Árbitro Cláudio Pereira atingido com garrafa de vidro"
- "Benfica. Aursnes desliga o som. Médio que dá música para 4 a 5 semanas"
- "FC Porto. Farioli deu um safanão. Técnico apontou erros na Luz"
- "Jorge Jesus escreve hoje. 'O maior clube que treinei foi o Flamengo'"