O primeiro dia do novo Presidente e os efeitos da guerra no Oriente em destaque

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais que pode encontrar nas bancas nesta quarta-feira, 11 de Março de 2206.

Na revista Sábado:

- "António Lobo Antunes. 1942-2026. Edição especial. A fabulosa vida do príncipe da literatura"

- "Dossiê Guerra no Irão. Os custos para o seu bolso, os riscos para quem perde as férias e a análise de Vasco Rato sobre o que quer Trump"

- "Dinheiro. Como a banca veta empréstimos a quem joga 'online'"

- "Inteligência artificial. Já há 'apps' para apoio psicológico. Testámos uma"

No Correio da Manhã:

- "PSP alerta. Disparam burlas com falsos acidentes. Condutores idosos são as principais vítimas"

- "Presidente no país real. Seguro quer acordo sobre reforma laboral"

- "Bodo/Glimt-Sporting. Borges quer continuar a sonhar no gelo do Ártico"

- "Pressiona direção. Mourinho pede reforços para Benfica ser campeão"

- "FC Porto. Borja Sainz e Francisco Moura aceleram para Estugarda"

- "Saúde. Hospital de Loures recebe grávidas do Ribatejo"

- "Atrasos no 'Marquês'. Advogados livram Sócrates de crimes de corrupção"

- "Guerra no Médio Oriente. Irão massacra curdos com drones e mísseis"

- "Política. Autarca do Chega tira poder a eleitos do partido"

- "Pessoas estupefactas. Óvni avistado no Porto durante a madrugada"

- "Eram amigos. Epstein acompanhou queda de Weinstein"

No Público:

- "Governo investe já 15 milhões de euros para recuperar praias antes do Verão"

- "Presidência. Ao segundo dia, Seguro foi ao interior e levantou a voz ao Governo"

- "Pacote Laboral. Apelo presidencial leva ao regresso a negociações"

- "Ensino Superior. Uma só prova para concorrer a mais de 1300 cursos"

- "Madeira. Crise política numa das três câmaras do Chega"

- "Habitação. Queixas sobre mediação imobiliária quadruplicaram"

- "Médio Oriente. Quem decide quando acaba a guerra no Irão?"

- "Festival. António Marcos, operário poético da marrabenta no Mozambique Music Meeting"

No Jornal de Notícias:

- "Combustíveis voltam a subir e a gasolina terá o maior aumento"

- "Tragédia humanitária. 245 mil crianças fugiram das bombas no Líbano"

- "Universidade do Porto condenada por assédio a professora"

- "Tempestades. Portugal foi dos países mais afetados do mundo"

- "Contrabando. Meixão pago a 300 euros o quilo valia 6500 na China"

- "Champions. Sporting na Noruega em busca de feito histórico"

- "Trabalho. Seguro pede 'acordo equilibrado' na reforma laboral"

- "Pessoas. O vestido 'azul primeira-dama' da mulher do presidente"

No Diário de Notícias:

- "Primeira Urgência Centralizada de Obstetrícia avança em Loures mas só com reforço de enfermeiros"

- "Presidência de Seguro arranca em terra ardida e com apelo a mais apoios"

- "Barómetro DN/Aximage. 78% aprovam atuação das Forças Armadas na resposta aos temporais"

- "Trabalho. Seguro ressuscita negociações para acordo laboral"

- "Mercados. Barril cai 28% após Trump garantir fim da guerra para 'muito em breve'"

- "Guerra no Irão. Costa e Von der Leyen em choque sobre ordem mundial"

- "Militantes. Metade do PSD acima do rio Douro e 43 concelhias sem órgãos eleitos"

- "Entrevista. Francisco Pereira Coutinho. 'Para os russos, a Ucrânia é uma guerra existencial'"

- "Documentário. Paul McCartney: como sobreviver aos Beatles"

- "Futebol. Sporting quer continuar a sonhar na 'Champions' frente ao Bodo/Glimt"

No Negócios:

- "Guerra no Irão ameaça ser novo golpe para o setor automóvel"

- "Seguro ainda acredita num acordo para mudar a lei laboral"

- "IP usa 'bot' de inteligência artificial para acelerar a contratação pública"

- "Há 14 anos que Portugal vende mais tecnologia do que aquela que compra"

- "Transportes. Disputa entre FlixBus e Rede Expressos sem solução à vista"

- "Sustentabilidade 20|30. Francisco Castanheira. CEO e fundador da Delivery Express. A política de imigração 'está a criar dificuldades'"

No O Jornal Económico:

- "Falta de 'chips' é principal entrave à produção de carros"

- "Banqueiros unidos rejeitam críticas de excesso de prudência nos créditos"

- "Von der Leyen anuncia 200 milhões para UE investir no nuclear"

- "Petróleo e gás afundam mais de 16% após Trump anunciar fim da guerra"

- "Lei Laboral. Parceiros sociais aceitam voltar à mesa das negociações, após apelo de Seguro"

- "Miranda Sarmento afasta para já orçamento retificativo"

- "Governo pede a Bruxelas apoios como despesa pontual"

- "Mercadona vai abrir mais 12 lojas em Portugal"

No O Jogo:

- "FC Porto. Klinsmann lembra calcanhar de Aquiles de Madjer, génio de Rui Barros e projeta o jogo frente ao seu Estugarda. 'FC Porto está a fazer uma época fantástica'"

- "Cacau, lenda dos alemães, destaca espírito azul e branco: 'Têm tradição, lutam e jogam com alma'"

- "Bodo/Glimt - Sporting. Rui Borges preparado para um duelo intenso. 'Queremos continuar a sonhar'"

- "Titularidade de Nuno Santos arriscada por causa do sintético"

- "Trincão sem receio do terreno: 'Até podíamos jogar descalços'"

- "Benfica. Aursnes aponta ao dérbi. Médio pode recuperar a tempo de Alvalade"

- "Reportagem. Catarina Cancela e os desafios da arbitragem no feminino. 'Não insultam a decisão, mas sim a mulher'"

- "Andebol. Liga Europeia. Skanderborg 29 -- FC Porto 30. Apuramento direto para os 'quartos'. Dragão gigante na Dinamarca"

- "Benfica perde na Luz e é afastado da prova"

No A Bola:

- "Bodo/Glimt -- Sporting. Janela para o sonho. Leões procuram ganhar vantagem no acesso aos quartos de final da Champions"

- "'Equipa está determinada em marcar o nome na história do clube'. Rui Borges"

- "Benfica. Aursnes só volta em abril"

- "FC Porto. 'Campeonato é a prioridade'. Thiago Silva define metas dos dragões e diz que na Liga Europa é para ir 'passo a passo'"

- "'O FC Porto é favorito'. Kevin Kuranyi, antigo internacional alemão antecipa a A Bola duelo com o Estugarda"

- "'Ivanovic vai sair deste buraco'. Sopic, antigo treinador do croata, diz que o avançado ainda vai marcar muitos golos"

E no Record:

- "Bodo/Glimt-Sporting. Sonho de leão. Em busca da melhor Champions de sempre"

- "Quartos de final de há 43 anos é marca a bater"

- "Clássico sai caro. SAD [Sporting] multada em mais de 17 mil euros. Árbitro Cláudio Pereira atingido com garrafa de vidro"

- "Benfica. Aursnes desliga o som. Médio que dá música para 4 a 5 semanas"

- "FC Porto. Farioli deu um safanão. Técnico apontou erros na Luz"

- "Jorge Jesus escreve hoje. 'O maior clube que treinei foi o Flamengo'"