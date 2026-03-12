Os estilhaços da guerra e o 'saco de gatos' das heranças indivisas na imprensa

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 12 de Março de 2026.

Na revista Visão:

- "Grande dossier. Estilhaços da guerra"

- "Como vamos ser atingidos pelo conflito no Irão"

- "Os piores cenários, o risco de alastramento e os impactos na ordem mundial"

- "As consequências em inflação, taxas de juro, poupanças e investimentos"

- "Quando o estreito de Ormuz foi português"

- "A vida em Beirute, sob bombas"

- "António Lobo Antunes. Histórias e homenagens a um escritor inesquecível"

- "Seguro. O que esperar do novo Presidente"

- "As apostas para os Oscars"

No Correio da Manhã:

- "Guerra agrava custo de vida. Juros da casa já sobem no próximo mês"

- "Aumento da Euribor castiga famílias com crédito à habitação"

- "Bogo/Glimt 3 Sporting 0. Sonho dos 'quartos' congelado"

- "Benfica. Mourinho ameaça 'intocáveis'"

- "Estugarda-FC Porto. Dragão confiante em 'jogo que podia ser da Champions'"

- "Ferencváros-Sp. Braga. Guerreiros querem fazer história na Liga Europa"

- "Reportagem CM. Curdos do Irão prontos para atacar regime"

- "Portimão. Conversas nas redes acabam em abuso sexual"

- "Norte e Centro. Lucram milhares com furtos de eletrodomésticos"

- "Política. Luís Montenegro responde a Passos"

- "Lisboa. Aviões levantam mais rapidamente para baixar ruído"

- "Hospital de Santarém. Jovem mãe sofre com compressa deixada no parto"

No Público:

- "Governo quer que um só herdeiro possa desbloquear heranças indivisas"

- "Entrevista. Ministra anuncia vales para apoiar proprietários na limpeza florestal"

- "Quase 122 mil utentes sem contacto com o SNS há cinco anos em risco de perder médico de família"

- "Reforma laboral. Montenegro endurece tom nas negociações e pressiona UGT"

- "Médio Oriente. Guerra no Irão já começou a agravar juros em Portugal"

- "Mobilidade. Carros eléctricos e híbridos quase triplicaram num ano em Portugal"

- "Autobiografia. Os 80 anos de Liza Minnelli, com toda a vida guardada num baú"

- "Liga dos Campeões. Sporting afunda-se na Noruega e está obrigado a golear em Alvalade desporto"

- "Saúde materna. Mortalidade infantil chega a ser cinco vezes maior em algumas zonas do país"

No Jornal de Notícias:

- "Condutores apanhados ao volante sem seguro aumentam e provocam cada vez mais acidentes"

- "Liga Europa. Teste alemão em jogo que 'podia ser de Champions'"

- "Ex-adjunto de ministro detido por cabeçada e fuga à PSP"

- "Feira. Deixou mochila com explosivos no banco e desapareceu"

- "Tempestade. Ministro aponta dedo a câmaras por atraso nos apoios"

- "Porto. Secundária com obras de renovação ao fim de meio século"

- "Irão. O império de luxo que o novo líder supremo manteve em segredo"

- "Bodo/Glimt 3-0 Sporting. Leão bate de frente no icebergue norueguês"

- "Braga. Fúria do Minho desagua em força no Danúbio"

No Diário de Notícias:

- "Guerra no Irão"

- "Governo altera lei para acelerar despejos e colocar mais casas no mercado"

- "SNS. Médicos de Loures receiam centralização da urgência de obstetrícia sem reforços. 'Já trabalhamos no limite'"

- "Biógrafa do Papa. Elise Ann Allen: 'Não é possível compreender Leão XIV sem compreender o seu tempo no Peru'"

- "Jornadas PSD. Primeiro-ministro deixa críticas a quem tem 'reformismo de boca'"

- "Negócios. Mota-Engil revela que vai concorrer a concessões em Espanha e na Irlanda"

- "Caso Epstein. Starmer foi avisado do 'risco reputacional' da nomeação de Mandelson"

- "Entrevista Ivone Rocha: 'Esta geração adulta tem a responsabilidade de redirecionar o planeta, que está a rolar para o precipício'"

- "Drama. A herança de Camus, ou somos todos estrangeiros"

- "Râguebi. Portugal desafia hegemonia da Geórgia na final europeia e presidente da federação pede mudança no râguebi da Europa"

No Negócios:

- "180 contentores com mármore estão retidos por causa da guerra"

- "Mau tempo pressiona preços dos alimentos"

- "Mota-Engil aponta a lucros de 360 milhões em 2030"

- "Fitch ainda vê o valor das casas a subir 15%. 'Não haverá inversão'"

- "Montenegro chama parceiros e provoca UGT, CGTP e Chega"

- "Banca. Correios sem calendário para vender o Banco CTT"

- "Entrevista. Manuel Durães Rocha e Catarina Mascarenhas. Reformas no setor farmacêutico vão gerar mais riqueza e melhorar eficácia"

No O Jornal Económico:

- "Crise energética força utilização das reservas de petróleo"

- "Mota quer atingir nove mil milhões em volume de negócios"

- "Seguro reúne-se com Montenegro: código laboral na agenda"

- "CIP continua a negociar mas recusa 'faz de conta'"

- "Especial. Tudo o que aconteceu no Fórum Banca em destaque na sexta-feira"

- "O banco que antecipou o potencial de Lisboa"

- "Fertilizantes em falta podem gerar problemas na oferta alimentar"

- "CIN fecha parceria técnica com Ferrari para negócio dos iates"

- "BdP diz que bancos devem conseguir amparar choques"

- "Nove restaurantes conquistaram uma estrela Michelin"

- "Despesas essenciais levam até 80% dos gastos das famílias"

- "Puratos vai comprar Dawn Foods e junta históricos"

No A Bola:

- "Bodo/Glimt-Sporting 3-0. Salgaram o bacalhau. Sporting cilindrado na visita ao Ártico"

- "'A eliminatória não está fechada', Rui Borges"

- "Estugarda-FC Porto. 'Cheiro a Champions na Alemanha'"

- "'A nossa prioridade é sempre o próximo jogo', Francesco Farioli'

- "Ferencváros-SC Braga. Húngaros dão favoritismo aos guerreiros"

- "'Tremenda motivação para esta eliminatória', Carlos Vicens"

- "Benfica. Otamendi e Barreiro em dúvida para Arouca"

- "Internacional. Irão já admite boicotar o Mundial"

No Record:

- "Bodo/Glimt- Sporting 3-0. Bordoada. Derrota pesada deixa Champions por um fio"

- "Rui Borges. 'Não tivemos atitude competitiva'"

- "Benfica. Gonçalo Moreira com lugar na pré-época. Médio-ofensivo da equipa B impressiona"

- "Otamendi recuperável para Arouca"

- "Estugarda-FC Porto. 'Vamos para ganhar qualquer jogo', Farioli ambicioso"

- "Freencvários-Sp.Braga. Vicens dá a receita. 'Temos de oferecer versão de alto nívell'"

- "Futebol feminino. Valadares Gaia 1-1 Sporting (3-0, pen.). Valadares na final da Taça da Liga"

- "Irão diz estar fora do Mundial"

E no O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Bodo/Glimt 3-0 Sporting. Choque térmico"

- "Leões derrotados de forma inapelável e com a eliminatória em risco, quando a presença europeia corria de feição"

- "Adeptos pediram satisfações à equipa"

- "Rui Borges. 'Temos 90 minutos para dar outra imagem'"

- "Liga Europa. Estugarda - FC Porto 17H45"

- "'Precisamos da energia certa'. Farioli elogia os alemães, mas aposta na vitória"

- "Moffi no onze e muito feliz no dragão. 'Não é justo dizerem que não tive impacto'"

- "Benfica. Pavlidis rebenta a escala. Ultrapassa marca dos 4000 minutos"

- "Otamendi e Barreiro em dúvida para Arouca"

- "Mundial'26. Irão confirma desistência. Iraque pode ser repescado"

- "Ferencváros - Braga 20:00"

- "Alerta máximo. Carlos Vicens atento ao perigo magiar"

- "Viagem à história do clube do Bola de Ouro Florian Albert"