Os estilhaços da guerra e o 'saco de gatos' das heranças indivisas na imprensa
Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 12 de Março de 2026.
Na revista Visão:
- "Grande dossier. Estilhaços da guerra"
- "Como vamos ser atingidos pelo conflito no Irão"
- "Os piores cenários, o risco de alastramento e os impactos na ordem mundial"
- "As consequências em inflação, taxas de juro, poupanças e investimentos"
- "Quando o estreito de Ormuz foi português"
- "A vida em Beirute, sob bombas"
- "António Lobo Antunes. Histórias e homenagens a um escritor inesquecível"
- "Seguro. O que esperar do novo Presidente"
- "As apostas para os Oscars"
No Correio da Manhã:
- "Guerra agrava custo de vida. Juros da casa já sobem no próximo mês"
- "Aumento da Euribor castiga famílias com crédito à habitação"
- "Bogo/Glimt 3 Sporting 0. Sonho dos 'quartos' congelado"
- "Benfica. Mourinho ameaça 'intocáveis'"
- "Estugarda-FC Porto. Dragão confiante em 'jogo que podia ser da Champions'"
- "Ferencváros-Sp. Braga. Guerreiros querem fazer história na Liga Europa"
- "Reportagem CM. Curdos do Irão prontos para atacar regime"
- "Portimão. Conversas nas redes acabam em abuso sexual"
- "Norte e Centro. Lucram milhares com furtos de eletrodomésticos"
- "Política. Luís Montenegro responde a Passos"
- "Lisboa. Aviões levantam mais rapidamente para baixar ruído"
- "Hospital de Santarém. Jovem mãe sofre com compressa deixada no parto"
No Público:
- "Governo quer que um só herdeiro possa desbloquear heranças indivisas"
- "Entrevista. Ministra anuncia vales para apoiar proprietários na limpeza florestal"
- "Quase 122 mil utentes sem contacto com o SNS há cinco anos em risco de perder médico de família"
- "Reforma laboral. Montenegro endurece tom nas negociações e pressiona UGT"
- "Médio Oriente. Guerra no Irão já começou a agravar juros em Portugal"
- "Mobilidade. Carros eléctricos e híbridos quase triplicaram num ano em Portugal"
- "Autobiografia. Os 80 anos de Liza Minnelli, com toda a vida guardada num baú"
- "Liga dos Campeões. Sporting afunda-se na Noruega e está obrigado a golear em Alvalade desporto"
- "Saúde materna. Mortalidade infantil chega a ser cinco vezes maior em algumas zonas do país"
No Jornal de Notícias:
- "Condutores apanhados ao volante sem seguro aumentam e provocam cada vez mais acidentes"
- "Liga Europa. Teste alemão em jogo que 'podia ser de Champions'"
- "Ex-adjunto de ministro detido por cabeçada e fuga à PSP"
- "Feira. Deixou mochila com explosivos no banco e desapareceu"
- "Tempestade. Ministro aponta dedo a câmaras por atraso nos apoios"
- "Porto. Secundária com obras de renovação ao fim de meio século"
- "Irão. O império de luxo que o novo líder supremo manteve em segredo"
- "Bodo/Glimt 3-0 Sporting. Leão bate de frente no icebergue norueguês"
- "Braga. Fúria do Minho desagua em força no Danúbio"
No Diário de Notícias:
- "Guerra no Irão"
- "Governo altera lei para acelerar despejos e colocar mais casas no mercado"
- "SNS. Médicos de Loures receiam centralização da urgência de obstetrícia sem reforços. 'Já trabalhamos no limite'"
- "Biógrafa do Papa. Elise Ann Allen: 'Não é possível compreender Leão XIV sem compreender o seu tempo no Peru'"
- "Jornadas PSD. Primeiro-ministro deixa críticas a quem tem 'reformismo de boca'"
- "Negócios. Mota-Engil revela que vai concorrer a concessões em Espanha e na Irlanda"
- "Caso Epstein. Starmer foi avisado do 'risco reputacional' da nomeação de Mandelson"
- "Entrevista Ivone Rocha: 'Esta geração adulta tem a responsabilidade de redirecionar o planeta, que está a rolar para o precipício'"
- "Drama. A herança de Camus, ou somos todos estrangeiros"
- "Râguebi. Portugal desafia hegemonia da Geórgia na final europeia e presidente da federação pede mudança no râguebi da Europa"
No Negócios:
- "180 contentores com mármore estão retidos por causa da guerra"
- "Mau tempo pressiona preços dos alimentos"
- "Mota-Engil aponta a lucros de 360 milhões em 2030"
- "Fitch ainda vê o valor das casas a subir 15%. 'Não haverá inversão'"
- "Montenegro chama parceiros e provoca UGT, CGTP e Chega"
- "Banca. Correios sem calendário para vender o Banco CTT"
- "Entrevista. Manuel Durães Rocha e Catarina Mascarenhas. Reformas no setor farmacêutico vão gerar mais riqueza e melhorar eficácia"
No O Jornal Económico:
- "Crise energética força utilização das reservas de petróleo"
- "Mota quer atingir nove mil milhões em volume de negócios"
- "Seguro reúne-se com Montenegro: código laboral na agenda"
- "CIP continua a negociar mas recusa 'faz de conta'"
- "Especial. Tudo o que aconteceu no Fórum Banca em destaque na sexta-feira"
- "O banco que antecipou o potencial de Lisboa"
- "Fertilizantes em falta podem gerar problemas na oferta alimentar"
- "CIN fecha parceria técnica com Ferrari para negócio dos iates"
- "BdP diz que bancos devem conseguir amparar choques"
- "Nove restaurantes conquistaram uma estrela Michelin"
- "Despesas essenciais levam até 80% dos gastos das famílias"
- "Puratos vai comprar Dawn Foods e junta históricos"
No A Bola:
- "Bodo/Glimt-Sporting 3-0. Salgaram o bacalhau. Sporting cilindrado na visita ao Ártico"
- "'A eliminatória não está fechada', Rui Borges"
- "Estugarda-FC Porto. 'Cheiro a Champions na Alemanha'"
- "'A nossa prioridade é sempre o próximo jogo', Francesco Farioli'
- "Ferencváros-SC Braga. Húngaros dão favoritismo aos guerreiros"
- "'Tremenda motivação para esta eliminatória', Carlos Vicens"
- "Benfica. Otamendi e Barreiro em dúvida para Arouca"
- "Internacional. Irão já admite boicotar o Mundial"
No Record:
- "Bodo/Glimt- Sporting 3-0. Bordoada. Derrota pesada deixa Champions por um fio"
- "Rui Borges. 'Não tivemos atitude competitiva'"
- "Benfica. Gonçalo Moreira com lugar na pré-época. Médio-ofensivo da equipa B impressiona"
- "Otamendi recuperável para Arouca"
- "Estugarda-FC Porto. 'Vamos para ganhar qualquer jogo', Farioli ambicioso"
- "Freencvários-Sp.Braga. Vicens dá a receita. 'Temos de oferecer versão de alto nívell'"
- "Futebol feminino. Valadares Gaia 1-1 Sporting (3-0, pen.). Valadares na final da Taça da Liga"
- "Irão diz estar fora do Mundial"
E no O Jogo:
- "Liga dos Campeões. Bodo/Glimt 3-0 Sporting. Choque térmico"
- "Leões derrotados de forma inapelável e com a eliminatória em risco, quando a presença europeia corria de feição"
- "Adeptos pediram satisfações à equipa"
- "Rui Borges. 'Temos 90 minutos para dar outra imagem'"
- "Liga Europa. Estugarda - FC Porto 17H45"
- "'Precisamos da energia certa'. Farioli elogia os alemães, mas aposta na vitória"
- "Moffi no onze e muito feliz no dragão. 'Não é justo dizerem que não tive impacto'"
- "Benfica. Pavlidis rebenta a escala. Ultrapassa marca dos 4000 minutos"
- "Otamendi e Barreiro em dúvida para Arouca"
- "Mundial'26. Irão confirma desistência. Iraque pode ser repescado"
- "Ferencváros - Braga 20:00"
- "Alerta máximo. Carlos Vicens atento ao perigo magiar"
- "Viagem à história do clube do Bola de Ouro Florian Albert"