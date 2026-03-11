O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, afirmou hoje que o Líbano "está exausto pelas guerras dos outros povos" e pediu a Israel e ao Irão que deixem de travar as suas ofensivas em solo libanês.

Num discurso durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU dedicada à situação no Líbano, Fletcher criticou os políticos que "demonstram a sua força enviando outros para morrer" e lamentou que o mundo assista a ataques contínuos contra os sistemas criados para impedir os Estados de se envolverem em "guerras imprudentes, um padrão de desgaste contra o direito internacional e os princípios humanitários".

"A posição particular do Líbano no mapa e na história significa que os tremores na geopolítica reverberam por ele como sismos. Por isso, quando o mundo se afasta do direito internacional e da solidariedade humana, o Líbano estremece", declarou o líder humanitário.

Na mesma reunião, a subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, indicou que o regresso da violência ao longo da Linha Azul (fronteira entre Líbano e Israel estabelecida pela ONU em 2000) praticamente anulou os progressos alcançados nos últimos meses no Líbano e pôs em perigo a tradição de coexistência do país, uma vez que o medo e a incerteza fazem elevar as tensões intercomunitárias.

O Líbano é um dos países mais expostos à escalada militar na região desde os ataques israelitas e norte-americanos ao Irão, iniciados a 28 de fevereiro.