Guerra causa crise energética que aumenta preços em destaque na imprensa

Bom dia. Eis o tema maior (além do futebol) nas primeiras páginas dos jornais nacionais de hoje, 4 de Março de 2026, a guerra que já está a alastrar no Médio Oriente, que já está a causar dificuldades no abastecimento de energia, que vai levar ao aumento dos preços generalizados (primeiro nos combustíveis) e que, no fundo, vai sair do bolso de todo o Mundo.

Na revista Sábado:

- "A droga para emagrecer que cura quase tudo. O Ozempic e medicamentos semelhantes não resolvem só a diabetes e a obesidade"

- "Abusos na Igreja. Vítima acusa grupo VITA de interrogatórios impróprios"

- "'Duarte' foi libertado em janeiro. Menor de 16 anos condenado por glorificar terrorismo"

- "Marcelo. A vida depois de Belém: Almoços no Galeto, sessões em liceus e voluntariado"

- "Influencers recebem somas milionárias a promover casinos online ilegais"

No Correio da Manhã:

- "Ganham 4,2 milhões a emprestar com juros ilegais. Acusação identifica mais de 30 vitimas"

- "Guerra no Médio Oriente. Combustíveis podem subir 10 cêntimos na segunda-feira"

- "Mulher de 58 anos morre em bar de alterne"

- "Sporting 1 FC Porto 0. Sporting parte na frente para o Jamor"

- "Agressores. Há 1184 presos a cumprir pena por violência doméstica"

- "Lisboa. Atropelamento mata idosa"

- "Riba de Ave. Criança operada por engano"

No Público:

- "A guerra alastra no Golfo e Israel avança no Líbano"

- "Ataque ao Irão. Bombardeamentos não abrandam. Trump ameaça cortar comércio com Espanha. A guerra vista pelos iranianos a partir de Portugal"

- "A minha casa. É na rua que os miúdos (mais) aprendem a conviver"

- "Entre-os-Rios. 'O rio é uma sepultura muito grande': após 25 anos, há feridas abertas"

- "Envelhecer. 368 mil portugueses terão demência em 2050"

- "Base das Lajes. Governo faz equilibrismo para não antagonizar EUA"

- "Universidades. Endogamia: escolas médicas pedem excepção"

- "Futebol. Sporting ganha vantagem sobre o FC Porto na Taça de Portugal"

No Jornal de Notícias:

- "Famílias e empresas vão pagar a fatura da guerra no Irão com preços e taxas de juros mais altos"

- "Taça de Portugal. Sporting 1-0 FC Porto. Penálti fez a diferença na batalha de Alvalade"

- "Entre-os-Rios. Um quarto de século depois, ainda se trata o trauma"

- "Música. 'O que quero guardar da vida, o que é eterno, são as coisas que não se veem'. Dengaz lança novo álbum de rap e hip-hop depois de uma pausa de dez anos"

- "Porto. Obra da nova ponte obriga moradores a sair de casa"

- "Operação da PJ. Dez detidos em esquema de burlas com falências"

- "Concertação. Patrões dão duas semanas para fechar pacote laboral"

No Diário de Notícias:

- "Guerra. Israel diz ter destruído sede do programa nuclear do Irão. Trump ameaça cortar 'relações comerciais' com Espanha"

- "Quase metade dos doentes internados corre risco de desnutrição"

- "PSD. Montenegro vai ouvir críticas, mas Passos deverá 'ficar à porta' do Conselho Nacional"

- "Lisboa. Seis meses depois do acidente com o Elevador da Glória oposição pede respostas a Carlos Moedas"

- "Investigação DN. O negócio dos orçamentos para reparar telhados e os esquemas para chegar aos apoios"

- "Decisão. Bancos Centrais vão 'esperar para ver' duração da guerra antes de mexerem nos juros"

- "Jorge Araújo: 'O basquetebol esqueceu-se de que precisava de mudar sempre'"

- "Documentário. Quando uma câmara de vídeo desafiou Vladimir Putin"

- "Lançamento. Unsafe Space Garden propõem 'O Melhor e o Pior da Música Biológica' para celebrar 'os dois sítios' da vida"

No Negócios:

- "Escalada do gás vai arrastar preços da luz e do aquecimento. Setores do metal e cerâmica com impacto muito significativo"

- "Encher o depósito vai ficar muito mais caro já na próxima semana. Guerra faz projeção do Governo para o petróleo resvalar em 10%"

- "Trump critica aliados e anuncia retaliações contra Espanha"

- "Aeroporto e hospital do Algarve estão na mira da Mota-Engil"

- "Sustentabilidade 20|30. António Coutinho, CEO da EDP Inovação: 'Uma rede em pequenas ilhas energéticas' é uma resposta às tempestades"

- "Patrões querem fechar negociações sobre a lei laboral em 15 dias"

- "Stablecoins ameaçam depósitos da banca"

- "Comunicações. Lucro da NOS cai 9,6% apesar do impulso da Claranet"

No O Jornal Económico:

- "Sines prepara-se para receber 25 mil milhões"

- "Risco de crise energética provoca alarme geral"

- "Governo avalia layoff a 100% e apoios ao comércio local no PTRR"

- "BCP, Santander, BBVA e Abanca defendem-se: 'Não existiu cartel'"

- "Mota-Engil tem lucro recorde de 133 milhões, com África a puxar"

- "Petroleiros. Trump promete seguros e escolta militar"

- "Paulo Macedo, CEO da CGD: '[Guerra] aumentou incerteza, mas há bastante resiliência económica'"

- "Marcelo despede-se dos ministros em reunião do conselho"

- "Crise nas universidades. Ministro e reitores discutem 'pacote de emergência'"

No O Jogo:

- "Taça de Portugal. Sporting 1-0 FC Porto. Explosivo. Primeira mão da meia-final sorri aos leões com um penálti de Luis Suárez, queixas da arbitragem e acusações fortes entre presidentes"

- "Villas-Boas e o gesto de roubo de Suárez: 'Quantos jogos vai levar? Quatro?'"

- "Frederico Varandas ataca líder portista: 'É mentiroso e está cheio de medo'"

- "Rui Borges: 'Adversário devia ter acabado a primeira parte com dez'"

- "Francesco Farioli: 'Hjulmand vai pressionar o árbitro em todos os lances, é embaraçoso de ver'"

- "Benfica. Schjelderup ganha peso na equipa. Mais do que dobrou a taxa de utilização"

- "Queixas musculares de Aursnes sujeitas a reavaliação"

- "Feminino. Mundial'2027. Portugal 2-0 Finlândia. Meninas já lideram. Entrada em cheio na qualificação"

- "Brasil. Jardim assina pelo Flamengo. Sucede a Filipe Luís no gigante do Rio"

No A Bola:

- "Taça de Portugal. Sporting 1-0 FC Porto. Leão sai na frente. Presença no Jamor só se decide em abril e até lá muito há por jogar"

- "Penálti convertido por Suárez dá vantagem a meio da eliminatória, com 2.ª mão ainda por calendarizar"

- "Villas-Boas queixa-se da arbitragem e anuncia queixa por gesto de Suárez"

- "Varandas: 'Villas-Boas não tem dimensão ética para ser dirigente de um clube com a dimensão do FC Porto'"

- "Benfica. O novo Schjelderup que Mourinho moldou"

- "Aursnes é a grande dúvida para o clássico de domingo"

- "Mundial-2027. Navegadoras demoram mas arrancam. Portugal 2-0 Finlândia"

- "Brasil. Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. Filipe Luís despedido, português empossado"

No Record:

- "Sporting 1-0 FC Porto. Sempre Suárez. Leão ganha vantagem com golo do inevitável colombiano"

- "Acusações mútuas e alta tensão no final. Villas-Boas. 'Vamos apresentar queixa contra Suárez'"

- "Varandas. 'O presidente do FC Porto tem medo. Jogam pouco'"

- "Rui Borges. 'FC Porto tem de se focar nele e não no adversário'"

- "Farioli. 'Bednarek foi atingido propositadamente'. Polaco é dúvida para a Luz"

- "Benfica. Aursnes longe do clássico. Dificilmente recupera"

- "Liga das Nações feminina. Portugal 2 Finlândia 0. Navegadoras inspiradas"

- "Jorge Jesus escreve hoje. 'Vieira disse-me que Lage seria interino até eu voltar'"

- "Toni, Sá Pinto, Rui Vitória e Jesus falam da guerra no Médio Oriente"