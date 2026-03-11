Simulacro de incêndio mobiliza bombeiros na Escola da Achada

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram, durante a tarde de hoje, um simulacro de incêndio na Escola EB1/PE da Achada, no Funchal, numa iniciativa destinada a testar procedimentos de resposta e segurança em contexto escolar.

O exercício decorreu numa rampa de acesso à sala dos professores, cenário escolhido para simular uma situação de emergência envolvendo fogo em espaço interior. Durante o simulacro foi considerada uma vítima, uma funcionária, que apresentava sintomas de inalação de fumo.

Para a operação foram mobilizados um veículo pesado de combate a incêndios e uma ambulância.