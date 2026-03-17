Turista socorrida após ser atingida por onda em passeio de barco no Caniçal

Uma turista alemã, com cerca de 50 anos, foi socorrida, esta tarde, após ter sido atingida por uma onda durante um passeio de barco, na zona do Caniçal.

Segundo foi possível apurar, a mulher começou a sentir-se indisposta na sequência do incidente, o que motivou o pedido de assistência.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Municipais de Machico, na Marina da Quinta do Lorde, tendo a vítima sido posteriormente transportada para o centro de saúde local para avaliação médica.