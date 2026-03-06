Israel diz ter atingido mais de 400 alvos iranianos ao longo do dia

O exército israelita anunciou hoje ter atingido mais de 400 alvos no Irão durante ataques ao longo do sétimo dia da guerra desencadeada pela ofensiva conjunta com os Estados Unidos.

Em comunicado, as Forças Armadas israelitas indicaram que os alvos foram atingidos em várias regiões do Irão.

Segundo as autoridades militares, entre os objetivos visados estavam lançadores de mísseis balísticos e instalações utilizadas para armazenamento de drones iranianos.

O exército israelita acrescentou que tem conduzido diariamente um número semelhante de ataques desde o início do conflito.

A atual ofensiva militar contra o Irão começou no sábado após uma série de bombardeamentos lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra alvos ligados ao regime iraniano.

Nas primeiras horas, o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do Irão desde 1989, e dezenas de responsáveis militares foram mortos.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre, Azerbaijão e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.

O conflito afetou os mercados internacionais de petróleo e gás, de transporte de mercadorias e passageiros, e o setor do turismo na região fazendo recear uma crise da economia global.