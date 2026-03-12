EUA reivindicam terem atingido cerca de 6.000 alvos desde o início da guerra

Os Estados Unidos (EUA) afirmaram ter atingido cerca de 6.000 alvos desde o início da guerra contra o Irão, a 28 de fevereiro, anunciou hoje o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) na rede social X.

Entre esses alvos, acrescentou a nota 'online' publicada, encontram-se mais de 90 navios iranianos, incluindo cerca de 30 navios lançadores de minas, em que o objetivo é impedir que as ameaças iranianas interrompam o tráfego de navios de mercadorias e petroleiros pelo Estreito de Ormuz.

A guerra no Irão paralisou o tráfego de petroleiros pelo estreito e os preços do petróleo têm oscilado fortemente.

A República Islâmica prometeu impedir que "nem um único litro" de petróleo chegue aos aliados dos norte-americanos.

A guerra foi desencadeada por uma ofensiva de grande escala lançada por Israel e os Estados Unidos em 28 de fevereiro, a que o Irão respondeu com ataques contra os países da região, em particular aqueles que têm bases norte-americanas, e com o bloqueio do estreito de Ormuz, uma via marítima fundamental para escoar o petróleo e o gás natural produzidos na região.

O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, afirmou hoje, na primeira declaração desde que foi nomeado, que todas as bases norte-americanas na região devem ser imediatamente fechadas, sob pena de serem atacadas. Disse também que o estreito de Ormuz permanecerá fechado.

A guerra causou até agora mais de dois mil mortos na região, dos quais 1.348 no Irão e 687 no Líbano, de acordo com dados compilados pela televisão Al-Jazeera do Qatar.