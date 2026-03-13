Natalidade cresceu 22% no primeiro mês do ano

No mês de Janeiro de 2026 nasceram na Madeira um total de 155 bebés e morreram 292 pessoas, ocorrendo algo pouco usual, um aumento significativo nos nados-vivos, +22% face a igual mês de 2025, e diminuiu o número de óbitos na Região Autónoma, -2,3% em relação a Janeiro do ano passado. Na prática são menos 7 óbitos e mais 28 nascimentos no primeiro mês de 2026.

Segundo a DREM, "a avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (292 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (264 óbitos, em média), mostra que houve um excesso de mortalidade de 10,6%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido sempre inferior ao valor registado em Janeiro de 2026", assinala ainda assim. Felizmente "não foram averbados óbitos com menos de 1 ano nem fetos-mortos", acrescenta a Direção Regional de Estatística da Madeira.

"Da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 137 indivíduos em Janeiro de 2026, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -172", confirma.

Já agora, neste primeiro mês de 2026, "celebraram-se 65 casamentos, correspondendo a uma subida de 1,6% relativamente ao número de casamentos realizados em Janeiro de 2025", ou seja mais um casamento.